Milyoner Yarışmasına Katılan Fenomen Besin Zinciri Sorusuna Perakendeciler Demeyince Olanlar Oldu
Milyoner yarışması ilginç anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüne sosyal medyada fenoman olan Metehan Meşe katıldı. Arabalara dair içerikler üreterek takipçi kazanan Metehan Meşe, besin zinciri sorusunda riske girmek istemeyerek telefon jokerini kullandı ancak üzücü son kaçınılmaz oldu. Gelin neler yaşanmış birlikte izleyelim!
Kendini garantiye almak isteyen yarışmacıyı telefon jokeri yanıltmış oldu.
