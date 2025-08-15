onedio
Milyoner Yarışmasına Katılan Fenomen Besin Zinciri Sorusuna Perakendeciler Demeyince Olanlar Oldu

Milyoner Yarışmasına Katılan Fenomen Besin Zinciri Sorusuna Perakendeciler Demeyince Olanlar Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.08.2025 - 12:11

Milyoner yarışması ilginç anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüne sosyal medyada fenoman olan Metehan Meşe katıldı. Arabalara dair içerikler üreterek takipçi kazanan Metehan Meşe, besin zinciri sorusunda riske girmek istemeyerek telefon jokerini kullandı ancak üzücü son kaçınılmaz oldu. Gelin neler yaşanmış birlikte izleyelim!

Soru, “Biyoloji derslerinde öğretilen "besin zinciri"ni oluşturan canlı grupları arasında hangisi yoktur?” şeklindeydi.

Kendini garantiye almak isteyen yarışmacıyı telefon jokeri yanıltmış oldu.

Kendini garantiye almak isteyen yarışmacıyı telefon jokeri yanıltmış oldu.

Perakendeciler yanıtı vermesi gerekirken Tüketiciler şıkkını seçince yarışmaya veda etmek durumunda kaldı. Yarışmanın kesidi sosyal medyada paylaşılınca da şoke etkisi yarattı. Ne yazık ki ekranda olma ve stüdyo heyecanı böyle kafa karışıklarına neden olabiliyor. Sağlık olsun diyelim!

