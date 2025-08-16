"Adile" Filminde Münir Özkul'u Canlandıran Levent Can'dan Set Fotoğrafı Geldi
Usta aktris Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı 'Adile' filminin çekimleri devam ediyor. Filmde Münir Özkul'u canlandıran oyuncu Levent Can'dan setten fotoğraf geldi. Levent Can'ın Münir Özkul'a benzerliği ise görenleri şoke etti.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatı filme uyarlanıyor.
İşte Levent Can'ın Münir Özkul'la paylaşımı:
