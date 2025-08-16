onedio
"Adile" Filminde Münir Özkul'u Canlandıran Levent Can'dan Set Fotoğrafı Geldi

"Adile" Filminde Münir Özkul'u Canlandıran Levent Can'dan Set Fotoğrafı Geldi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.08.2025 - 10:35

Usta aktris Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı 'Adile' filminin çekimleri devam ediyor. Filmde Münir Özkul'u canlandıran oyuncu Levent Can'dan setten fotoğraf geldi. Levent Can'ın Münir Özkul'a benzerliği ise görenleri şoke etti.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatı filme uyarlanıyor.

Çağan Irmak'ın yönettiği 'Adile' filminin çekimleri devam ederken Meltem Kaptan'ın Adile Naşit'i canlandırdığı sette ilk görüntüler gelmişti. Adile filmine karşı beklentiler artarken filmde Münir Özkul'u canlandıran Levent Can'dan set fotoğrafı geldi. 

Münir Özkul'u canlandırırken usta aktörün fotoğrafıyla paylaşım yapan Levent Can, Münir Özkul'a övgüler yağdırdı.

İşte Levent Can'ın Münir Özkul'la paylaşımı:

Levent Can'ın Münir Özkul'a benzerliği görenleri şaşırtırken sosyal bu benzerlik sosyal medyada gündem oldu. Bakalım Adile filmi seyircide nasıl bir etki yaratacak?

