Leanne Morgan ve Kristen Johnston’lı Yeni Netflix Komedisi Liste Zirvesine Yükseliyor
Netflix, yeni komedi dizisi Leanne ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Başrolde son yıllarda stand-up gösterileriyle tanınan Leanne Morgan yer alıyor. Ona, iki Emmy ödüllü Kristen Johnston eşlik ediyor. İlk bölümleriyle eleştirmenlerden farklı yorumlar alsa da dizi, kısa sürede listelerde üst sıralara tırmandı. Sizlere de ilaç gibi geleceğini düşünüyoruz! Gelin birlikte detaylara geçelim…
Kaynak: Independent
Leanne dizide, eşinin kendisini daha genç biri için terk etmesinin ardından yeniden hayata tutunmaya çalışan bir anneyi canlandırıyor.
Seyircilerden gelen yorumlarda da özellikle kısa ve eğlenceli bölümler öne çıkıyor.
