Leanne Morgan ve Kristen Johnston’lı Yeni Netflix Komedisi Liste Zirvesine Yükseliyor

Leanne Morgan ve Kristen Johnston’lı Yeni Netflix Komedisi Liste Zirvesine Yükseliyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.08.2025 - 13:05

Netflix, yeni komedi dizisi Leanne ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Başrolde son yıllarda stand-up gösterileriyle tanınan Leanne Morgan yer alıyor. Ona, iki Emmy ödüllü Kristen Johnston eşlik ediyor. İlk bölümleriyle eleştirmenlerden farklı yorumlar alsa da dizi, kısa sürede listelerde üst sıralara tırmandı. Sizlere de ilaç gibi geleceğini düşünüyoruz! Gelin birlikte detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

Leanne dizide, eşinin kendisini daha genç biri için terk etmesinin ardından yeniden hayata tutunmaya çalışan bir anneyi canlandırıyor.

Ona dağınık hayatıyla dikkat çeken kız kardeşi Carol, asi kızı Josie ve idealist oğlu Tyler eşlik ediyor. Aile bağlarını öne çıkaran yapım, sıcak hikayesiyle seyirciye samimi aynı zamanda da güldüren bir deneyim sunuyor. 

Guardian gazetesi ilk bölümü eleştirse de ilerleyen kısımlarda dizinin kendi tonunu bulduğunu ifade etti. Hollywood Reporter ise nostaljik havasını öne çıkararak yapımı övdü.

Seyircilerden gelen yorumlarda da özellikle kısa ve eğlenceli bölümler öne çıkıyor.

İlk sezonu tek oturuşta bitiren birçok izleyici ikinci sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Şu ana kadar 5 milyon izlenmeye ulaşan dizi, Netflix’in yükselen yapımları arasında gösteriliyor.

