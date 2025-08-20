Platonik: Mavi Dolunay Oteli Dizisinin Konusu Ne? Yayınlanma Tarihi Ne Zaman? Oyuncu Kadrosu ve Tüm Detaylar

Alaçatı’da geçen hikâyede, annelerinden kalan küçük ama samimi bir butik oteli ayakta tutmaya çalışan iki kardeşin hayatı anlatılıyor. Yıllardır birlikte oteli işletmeye çalışan kardeşler, hem aile bağlarını korumaya hem de kasabanın zorluklarıyla mücadele etmeye çalışır. Ancak kasabaya gelen gizemli bir iş insanının farklı bir kimlikle otele yerleşmesi, dengeleri tamamen değiştirir. Bu yabancı kısa sürede kardeşlerin kalbini kazanır; biri onun ruh eşi olduğuna inanırken, diğeri kaderin karşısına çıkardığı kişiyi bulduğunu düşünür. Aralarındaki bu duygusal çatışma, otelin geleceğiyle ilgili alınacak kararları da doğrudan etkiler. Kasaba halkı, aile dostları ve otelin müdavimleri de bu hikâyede önemli roller üstlenerek olayların daha da karmaşık bir hâl almasına neden olur.