Platonik: Mavi Dolunay Oteli Dizisinin Konusu Ne? Yayınlanma Tarihi Ne Zaman? Oyuncu Kadrosu ve Tüm Detaylar

Platonik: Mavi Dolunay Oteli Dizisinin Konusu Ne? Yayınlanma Tarihi Ne Zaman? Oyuncu Kadrosu ve Tüm Detaylar

Ceyda - Onedio Üyesi
20.08.2025 - 12:13

Netflix’in merakla beklenen yeni dizisi “Platonik: Mavi Dolunay Otel”, daha şimdiden çok konuşulmaya başladı. Gupse Özay’ın kaleminden çıkan ve Alaçatı’nın büyülü atmosferinde geçen hikâye; aşk, kader ve aile bağlarını romantik bir tonda işliyor. Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’i buluşturan dizi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de sıcak butik otel atmosferiyle dikkat çekiyor. Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, “Platonik: Mavi Dolunay Otel” dizisinin tüm detaylarına, gelin birlikte göz atalım.

Platonik: Mavi Dolunay Oteli Dizisi Konusu

Alaçatı’da geçen hikâyede, annelerinden kalan küçük ama samimi bir butik oteli ayakta tutmaya çalışan iki kardeşin hayatı anlatılıyor. Yıllardır birlikte oteli işletmeye çalışan kardeşler, hem aile bağlarını korumaya hem de kasabanın zorluklarıyla mücadele etmeye çalışır. Ancak kasabaya gelen gizemli bir iş insanının farklı bir kimlikle otele yerleşmesi, dengeleri tamamen değiştirir. Bu yabancı kısa sürede kardeşlerin kalbini kazanır; biri onun ruh eşi olduğuna inanırken, diğeri kaderin karşısına çıkardığı kişiyi bulduğunu düşünür. Aralarındaki bu duygusal çatışma, otelin geleceğiyle ilgili alınacak kararları da doğrudan etkiler. Kasaba halkı, aile dostları ve otelin müdavimleri de bu hikâyede önemli roller üstlenerek olayların daha da karmaşık bir hâl almasına neden olur.

Platonik: Mavi Dolunay Oteli Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

“Platonik: Mavi Dolunay Otel” dizisinin hem senaryosunu yazan hem de başrolünde yer alan Gupse Özay, “Gülten” karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Özay’a başrolde Kerem Bürsin eşlik ediyor; Bürsin, kasabaya gizemli bir şekilde gelen iş insanı Kaan’ı canlandırıyor. Öykü Karayel ise Gülten’in kardeşi Nedret rolüyle öne çıkıyor. Dizinin dikkat çeken diğer karakterlerinden Emel’e Feri Baycu Güler, Avni’ye Ali İpin, Nebahat’e Pınar Çağlar Gençtürk, Hidayet’e Ülkü Duru, Ömer’e Mehmet Özgür ve Mehtap’a Ayşima Ateşeduran hayat veriyor. Ayrıca Yener Özer ve Eda Akalın da “Akış” ve “Renk” karakterleriyle hikâyeye farklı renkler katıyor. Güçlü kadrosu ve karakter çeşitliliğiyle dizi, Alaçatı’nın büyülü atmosferinde geçen hikâyeyi daha da sürükleyici hale getiriyor.

Platonik: Mavi Dolunay Oteli Dizisini Nereden İzleyebilirim?

Diziyi yalnızca Netflix platformundan izleyebilirsin. 

Platonik: Mavi Dolunay Oteli Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizi, 18 Eylül 2025’te Netflix’te yayına girecek.

Platonik: Mavi Dolunay Oteli Kaç Sezon Kaç Bölüm?

Dizi şu anda 1 sezon olarak planlanmış. Bu sezon da 8 bölümden oluşuyor.

Platonik: Mavi Dolunay Oteli Benzeri Diziler

Bu vibe sempatik, eğlenceli diziler seviyorsan bunları da sevebilirsin: Aşk 101, Emily in Paris, Virgin River, Sweet Magnolias, Kuş Uçuşu, Firefly Lane, Hotel Del Luna.

