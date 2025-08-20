Platonik: Mavi Dolunay Oteli Dizisinin Konusu Ne? Yayınlanma Tarihi Ne Zaman? Oyuncu Kadrosu ve Tüm Detaylar
Netflix’in merakla beklenen yeni dizisi “Platonik: Mavi Dolunay Otel”, daha şimdiden çok konuşulmaya başladı. Gupse Özay’ın kaleminden çıkan ve Alaçatı’nın büyülü atmosferinde geçen hikâye; aşk, kader ve aile bağlarını romantik bir tonda işliyor. Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’i buluşturan dizi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de sıcak butik otel atmosferiyle dikkat çekiyor. Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, “Platonik: Mavi Dolunay Otel” dizisinin tüm detaylarına, gelin birlikte göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Platonik: Mavi Dolunay Oteli Dizisi Konusu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Platonik: Mavi Dolunay Oteli Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri
Platonik: Mavi Dolunay Oteli Dizisini Nereden İzleyebilirim?
Platonik: Mavi Dolunay Oteli Kaç Sezon Kaç Bölüm?
Platonik: Mavi Dolunay Oteli Benzeri Diziler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın