Aşk ve Gözyaşı Konusu Nedir? Aşk ve Gözyaşı Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
19.08.2025 - 13:56

ATV’nin yeni sezon dizisi “Aşk ve Gözyaşı”, Hande Erçel ve Barış Arduç’u yeniden aynı projede buluşturuyor. Yapım, Kore’nin çok izlenen “Queen of Tears” dizisinin Türkiye uyarlaması olarak hazırlandı. İlk tanıtım yayınlandı ve dizi eylül ayında ATV’de başlayacak. Başrollerde Erçel Meyra, Arduç ise Selim karakterini canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Engin Erden, uyarlama senaryoda Dilara Pamuk yer alıyor; yapımcılık ise O3 Medya’da.

“Aşk ve Gözyaşı” Konusu

Dizi, evlilikleri boşanma eşiğine gelen Meyra ve Selim’in hayatına, beklenmedik bir hastalık haberiyle giren kırılma anını anlatıyor. Bu kriz, çiftin ilişkisini yeniden tanımlayan “ikinci şans” temalı bir hikayeye dönüşüyor. Uyarlama, orijinalin duygusallığını korurken yerel dokunuşlarla hayat bulacak.

“Aşk ve Gözyaşı” Oyuncu Kadrosu

Başrollerde Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim) var. Ekipte ayrıca Berk Cankat, Ali İpin, Senan Kara, Kubilay Tunçer, Şenay Gürler, Sanem Çelik, Öznur Serçeler, Feri Güler, Necat Bayar, Aslı İnandık, Gürhan Altundaşlar, Mert Denizmen yer alıyor. Kadro ve yaratıcı ekip bilgileri ilk tanıtımla birlikte paylaşıldı.

“Aşk ve Gözyaşı” Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Yapım eylül ayında ATV’de ekrana gelecek. Tanıtım ve fragmanlar kanalın resmi mecralarında yayımlandı; gün ve saat bilgisi duyurulduğunda güncelleyeceğiz. Çekimlerin İstanbul’da başladığı da kanalın haber sayfasından paylaşıldı.

“Aşk ve Gözyaşı” İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi henüz başlamadığı için reyting verisi bulunmuyor. Ancak uyarlaması olduğu “Queen of Tears”, Kore’de son yılların en çok izlenen dizileri arasında yer alıyordu; bu nedenle açılış reytingleri merakla bekleniyor.

“Aşk ve Gözyaşı” Bölümler ve Sezonlar

Dizinin bölüm sayısı ve sezon planı resmi olarak açıklanmadı. İlk etapta tanıtımlar yayımlandı; ilerleyen süreçte yayın akışı netleşecek.

“Aşk ve Gözyaşı” Benzeri Diziler

Evlilik, kriz ve ikinci şans temalarını sevenler için: “Queen of Tears” (orijinal dizi), yerli dizilerden “Sadakatsiz”, “Evlilik Hakkında Her Şey” ve dramatik hukuk-ilişki dengesi sevenlere “Yargı” önerilebilir.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
