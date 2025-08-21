onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya Dizisinde Yeni Sezon İçin Sürpriz İsim Kadroya Katıldı!

Eşref Rüya Dizisinde Yeni Sezon İçin Sürpriz İsim Kadroya Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.08.2025 - 17:55

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Eşref Rüya, geçtiğimiz sezona damga vuran projelerden olmuştu. Reytinglerde başarısını kanıtlayan dizi kadrosuyla da kendini sevdirmişti. Hal böyle olunca yeni sezonda da devam kararı alındı. Dizinin ikinci sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş, kadroya bir ismin daha katıldığını aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı dizi sürükleyici hikayesiyle merak uyandırıyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı dizi sürükleyici hikayesiyle merak uyandırıyor.

İlk sezonun her bölümü adeta soluksuz takip edilmişti. Şimdi yeni sezonda neler olacağı, nasıl bir hikaye izleyeceğimiz ve asıl olarak Nisan’ın Rüya olduğunun ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre kadroya Levent Özdilek katıldı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre kadroya Levent Özdilek katıldı.

Usta oyuncu Hıdır rolüne hayat verecek. Diziye iddialı bir girişi olacağı da aktarıldı ancak henüz detaylar belli değil. Gelişmeleri aktarıyor olacağız!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın