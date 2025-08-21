Eşref Rüya Dizisinde Yeni Sezon İçin Sürpriz İsim Kadroya Katıldı!
Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Eşref Rüya, geçtiğimiz sezona damga vuran projelerden olmuştu. Reytinglerde başarısını kanıtlayan dizi kadrosuyla da kendini sevdirmişti. Hal böyle olunca yeni sezonda da devam kararı alındı. Dizinin ikinci sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş, kadroya bir ismin daha katıldığını aktardı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı dizi sürükleyici hikayesiyle merak uyandırıyor.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre kadroya Levent Özdilek katıldı.
