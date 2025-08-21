onedio
Yetenek Sizsiniz 2025 Şampiyonu Belli Oldu!

Merve Ersoy
21.08.2025 - 13:44

10 Haziran'da yayına başlayan Yetenek Sizsiniz 2025, dün akşam büyük finaliyle son buldu! Birbirinden yetenekli isimlerin yarıştığı yarışmanın finalinde yine büyük heyecan vardı. Yetenek Sizsiniz 2025'in şampiyonu belli oldu!

10. sezonuyla ekrana gelen Yetenek Sizsiniz Türkiye, bu kez NOW TV'de yayınlandı.

Yazın başında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz'de jüri üyeleri İlker Ayrık, Eda Ece, Hande Yener ve Şevval Sam oldu. Programın sunucusu ise Alp Kırşan'dı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye 2025'in şampiyonu belli oldu!

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonu ünlü kanun virtüözü Aytaç Doğan'ın aynı isme sahip torunu Aytaç Doğan oldu!

Küçük yaşta kanun çalmaya başlayan Aytaç, programdaki ilk gününden bu yana büyük beğeni toplamıştı. Yeteneği tartışılmaz olan Aytaç Doğan yarışmanın birincisi olmayı başardı.

