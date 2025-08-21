Yetenek Sizsiniz 2025 Şampiyonu Belli Oldu!
10 Haziran'da yayına başlayan Yetenek Sizsiniz 2025, dün akşam büyük finaliyle son buldu! Birbirinden yetenekli isimlerin yarıştığı yarışmanın finalinde yine büyük heyecan vardı. Yetenek Sizsiniz 2025'in şampiyonu belli oldu!
10. sezonuyla ekrana gelen Yetenek Sizsiniz Türkiye, bu kez NOW TV'de yayınlandı.
Yetenek Sizsiniz Türkiye 2025'in şampiyonu belli oldu!
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonu ünlü kanun virtüözü Aytaç Doğan'ın aynı isme sahip torunu Aytaç Doğan oldu!
