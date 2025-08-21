Gözaltına Alınan Ünlü Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın Haraç İstediği İddia Edilen Görüntüler Ortaya Çıktı

2009 yılında yayınlanan 2011 yılında ise final yapan Ezel dizisi, unutulmayan yapımlar arasında. Başrollerinde Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin yer aldığı dizi efsanevi kadrosuyla da aradan ne kadar yıllar geçse de hâlâ popülerliğini koruyor. Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Dayı karakteri ise yıllardır bir fenomen. Dizide Ramiz Dayı'nın gençliğini ise Ufuk Bayraktar canlandırdı.

Ufuk Bayraktar Gözaltına Alındı

Oyunculuğuyla tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Ufuk Bayraktar, özel hayatıyla da sık sık gündemde. Geçmiş yıllarda çeşitli suçlara karışan ve cezaevi yatan Ufuk Bayraktar, bu kez mekan basıp haraç istediği iddialarla gündeme geldi. Ufuk Bayraktar'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı.