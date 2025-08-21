onedio
Gözaltına Alınan Ünlü Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın Haraç İstediği İddia Edilen Görüntüler Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.08.2025 - 11:51

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın gözaltına alınması gündem oldu. Bayraktar'ın İstanbul Beyoğlu'nda bir mekandan haraç istediği iddia edilen görüntülere Ekol TV'den Dilek Yaman Demir, ulaştı. Mekan sahibi ve Bayraktar'ın arasındaki haraç konuşması olduğu ileri sürülen görüntülerle ortaya çıktı. 

Görüntüleri buradan izleyebilirsiniz:

Görüntülerde Ufuk Bayraktar'ın mekan sahibi ile konuşması dikkat çekti. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre Ufuk Bayraktar'ın 10 bin lira istediği, mekan sahibinin ise karşı çıktığı görülüyor.

Ufuk Bayraktar, 'Çocuklara dedim haftalık 10 bin lira verin. Ben onlar para kazansın istediğim için söyledim. Vermek zorunda da değilsin' derken mekan sahibi 'Ben günde 17 saat çalışıyorum, niye 10 bin lira vereyim ki?' diye karşılık verdi.

Türkiye, Ufuk Bayraktar'ı Ezel dizisinde Ramiz Karaeski'nin gençliğini canlandırmasıyla tanıdı.

2009 yılında yayınlanan 2011 yılında ise final yapan Ezel dizisi, unutulmayan yapımlar arasında. Başrollerinde Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin yer aldığı dizi efsanevi kadrosuyla da aradan ne kadar yıllar geçse de hâlâ popülerliğini koruyor. Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Dayı karakteri ise yıllardır bir fenomen. Dizide Ramiz Dayı'nın gençliğini ise Ufuk Bayraktar canlandırdı. 

Ufuk Bayraktar Gözaltına Alındı

Oyunculuğuyla tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Ufuk Bayraktar, özel hayatıyla da sık sık gündemde. Geçmiş yıllarda çeşitli suçlara karışan ve cezaevi yatan Ufuk Bayraktar, bu kez mekan basıp haraç istediği iddialarla gündeme geldi. Ufuk Bayraktar'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı.

