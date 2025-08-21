Gözaltına Alınan Ünlü Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın Haraç İstediği İddia Edilen Görüntüler Ortaya Çıktı
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın gözaltına alınması gündem oldu. Bayraktar'ın İstanbul Beyoğlu'nda bir mekandan haraç istediği iddia edilen görüntülere Ekol TV'den Dilek Yaman Demir, ulaştı. Mekan sahibi ve Bayraktar'ın arasındaki haraç konuşması olduğu ileri sürülen görüntülerle ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"10 bin lira nedir ki? Günde bir tabla silme parası."
Türkiye, Ufuk Bayraktar'ı Ezel dizisinde Ramiz Karaeski'nin gençliğini canlandırmasıyla tanıdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın