Ufuk Bayraktar Kimdir, Nereli? Ezel'in Genç Ramiz Dayısı Ufuk Bayraktar Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.08.2025 - 10:42

Türk dizi ve sinema oyuncusu Ufuk Bayraktar, Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırmasıyla hafızalara kazındı. Ramiz Karaeski karakterinin gençliğini oynaması ile bilinen Ufuk Bayraktar, hayatı ile dikkat çekiyor. Dönemin popüler isimlerinden Ufuk Bayraktar son olarak gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından 'Ufuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Ufuk Bayraktar evli mi, nereli? Ufuk Bayraktar neden gözaltına alındı?' gibi pek çok araştırma yapılıyor. İşte detaylar!

Ufuk Bayraktar Kimdir?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 yılında doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 

İstanbul'da doğan ve büyüyen Ufuk Bayraktar, liseyi Gürsoy Kolejinde okudu. Lise bittiğinde üniversiteye gitmeme kararı aldı.

Babası Cevahir Bayraktar, o dönemlerde Cihangir'deki Firuzağa Kahvesi'ni işletiyordu. Kendisi de babasının yanında çalışmaya başladı.

Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilen Ufuk Bayraktar, bu yönetmenin Bekleme Odası ve Kader filmlerinde rol aldı. Daha sonra ise Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler filminde ve Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta filminde yer aldı. Cemal Şan'ın ise Ali'nin Sekiz Günü; Feo Aladağ'ın da Ayrılık filmlerinde oynadı.

Bu filmlerin yanı sıra Ufuk Bayraktar birçok televizyon dizisinde de yer aldı.

Ufuk Bayraktar kaç yaşında?

Ufuk Bayraktar 2025 itibarıyla 43 yaşındadır.

Ufuk Bayraktar'ın Özel Hayatı: Ufuk Bayraktar Evli mi?

Ufuk Bayraktar, Merve Bayraktar ile uzun yıllardır evlidir. Bu evliliğinden Efe Cevahir isminde bir oğlu vardır. 

2018 yılında Ufuk Bayraktar, baba yadigarı olan ruhsatsız bir silahla kavgaya karıştı. Bu kavga nedeniyle uzun bir dava sürecine girdi. Daha sonra 6 ay hapis cezası aldı.

2020 yılında ise şişe fırlatarak bir kadını yaraladığı gerekçesiyle ve bir gence pala ile saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı.

Ufuk Bayraktar'ın Rol Aldığı Yapımlar

  • Bekleme Odası

  • Kader

  • İklimler

  • Kartallar Yüksek Uçar

  • Ali'nin Sekiz Günü

  • Girdap

  • Ezel

  • Yeni Baştan

  • Memleket Meselesi

  • Ayrılık

  • Yeraltı

  • Toprağın Çocukları

  • Bu Son Olsun

  • Dağ

  • Çanakkale 1915

  • Milat

  • Sevda Kuşun Kanadında

  • Dağ II

  • Kümes

  • Vatanım Sensin

  • Dayı: Bir Adamın Hikayesi

Ufuk Bayraktar Neden Gözaltına Alındı?

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın, 21 Ağustos 2025 tarihinde gözaltına alındı. Bayraktar'ın İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranı basıp haraç istediği iddia edildi. Bayraktar restoran sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Yorum Yazın