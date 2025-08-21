Ufuk Bayraktar Kimdir, Nereli? Ezel'in Genç Ramiz Dayısı Ufuk Bayraktar Neden Gözaltına Alındı?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 yılında doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

İstanbul'da doğan ve büyüyen Ufuk Bayraktar, liseyi Gürsoy Kolejinde okudu. Lise bittiğinde üniversiteye gitmeme kararı aldı.

Babası Cevahir Bayraktar, o dönemlerde Cihangir'deki Firuzağa Kahvesi'ni işletiyordu. Kendisi de babasının yanında çalışmaya başladı.

Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilen Ufuk Bayraktar, bu yönetmenin Bekleme Odası ve Kader filmlerinde rol aldı. Daha sonra ise Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler filminde ve Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta filminde yer aldı. Cemal Şan'ın ise Ali'nin Sekiz Günü; Feo Aladağ'ın da Ayrılık filmlerinde oynadı.

Bu filmlerin yanı sıra Ufuk Bayraktar birçok televizyon dizisinde de yer aldı.

Ufuk Bayraktar kaç yaşında?

Ufuk Bayraktar 2025 itibarıyla 43 yaşındadır.