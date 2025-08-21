onedio
Ezel Dizisinde Ramiz Dayının Gençliğini Canlandıran Oyuncu Ufuk Bayraktar Gözaltına Alındı

Ezel Dizisinde Ramiz Dayının Gençliğini Canlandıran Oyuncu Ufuk Bayraktar Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.08.2025 - 10:17

Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar, gözaltına alındı. Bayraktar’ın İstanbul Beyoğlu’nda restoran basıp haraç istediği iddia edildi. Ekol TV’den Dilek Yaman Demir'in haberine göre gözaltına alınan Bayraktar’ın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın mekan basıp haraç istediği iddia edildi.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın mekan basıp haraç istediği iddia edildi.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre oyuncu Ufuk Bayraktar, iddiaya göre İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranı sandı. Haraç istediği iddia edilen Bayraktar’ın dükkan sahibine “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin” dediği ileri sürüldü.

Talep ettiği 25 bin lirayı alamayan Bayraktar’ın bu kez 10 bin TL talep ettiği iddia edildi. Mekanı bastığı ve haraç istediği iddia edilen görüntüleri ortaya çıkan Bayraktar, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Öte yandan Ufuk Bayraktar, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle de 6 ay cezaevinde yatmıştı.

