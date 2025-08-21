onedio
İstanbul Valiliği'nden Sokak Hayvanları Hakkında Karar

İstanbul Valiliği’nden Sokak Hayvanları Hakkında Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.08.2025 - 09:45

İstanbul Valiliği, okulların açılması öncesi sahipsiz sokak hayvanları hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda, okulların açılmasıyla sahipsiz sokak hayvanları ‘tehdidinin’ artacağı belirtilerek toplama faaliyetlerinin ivedilikle yapılması istendi.

İstanbul Valiliği’nden sokak hayvanları kararı.

İstanbul Valiliği’nden sokak hayvanları kararı.

İstanbul Valisi Davut Gül imzalı yazı İstanbul’da 39 ilçe kaymakamlığına gönderildi. Yazıda bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin can güvenliğini tehdit ettiği dile getirildi. Açıklamada, “Valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir” denildi.

"Toplama faaliyetlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması...."

"Toplama faaliyetlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması...."

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle beraber; mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde; 'Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.” hükmü ile, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’nin Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları başlığı, 7. maddesi (a) bendinde; 'Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek.' hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.

İlgili Mevzuatların yürürlüğe girmesine müteakip Komisyon oluşturularak ilk toplantı 10.03.2025 tarihinde yapılarak düzenlenen ilk rapor Bakanlık Makamına sunulmuştur. Bu tarihten itibaren komisyon tarafından her ay düzenli olarak denetimler yapılmakta olup, yapılan çalışmalar Bakanlığa rapor halinde sunulmaktadır.

Ancak, Valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda; İlimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
