İstanbul Valiliği’nden Sokak Hayvanları Hakkında Karar
İstanbul Valiliği, okulların açılması öncesi sahipsiz sokak hayvanları hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda, okulların açılmasıyla sahipsiz sokak hayvanları ‘tehdidinin’ artacağı belirtilerek toplama faaliyetlerinin ivedilikle yapılması istendi.
İstanbul Valiliği’nden sokak hayvanları kararı.
"Toplama faaliyetlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması...."
