Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Kadınları Belli Oldu: 2024'te En Fazla Vergi Veren Kadınlar Kim?
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. 2024 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen isim Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İkinci sırada Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer alırken, üçüncü sırada yer alan mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Vergi rekortmenleri listesine kadınlar damga vurdu. Türkiye'nin en fazla vergi veren mükellefleri arasında 5 yılda üç kadın öne çıktı. İşte Türkiye'nin vergi rekortmeni kadınları.
Türkiye’nin vergi rekortmenleri belli oldu.
Türkiye'nin en fazla vergi veren isimleri arasında 5 yılda üç kadın öne çıktı.
2020-2024 vergi rekortmenleri listelerinde ismi açıklanan kadınlar:
