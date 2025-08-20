Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Kadınları Belli Oldu: 2024'te En Fazla Vergi Veren Kadınlar Kim?

Türkiye’nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri açıklandı. İlk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Listenin ikinci sırasında ise Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer aldı.

Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödedi.