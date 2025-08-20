onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Kadınları Belli Oldu: 2024'te En Fazla Vergi Veren Kadınlar Kim?

Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Kadınları Belli Oldu: 2024'te En Fazla Vergi Veren Kadınlar Kim?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.08.2025 - 17:41

Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. 2024 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen isim Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İkinci sırada Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer alırken, üçüncü sırada yer alan mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Vergi rekortmenleri listesine kadınlar damga vurdu. Türkiye'nin en fazla vergi veren mükellefleri arasında 5 yılda üç kadın öne çıktı. İşte Türkiye'nin vergi rekortmeni kadınları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin vergi rekortmenleri belli oldu.

Türkiye’nin vergi rekortmenleri belli oldu.

Türkiye’nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri açıklandı. İlk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Listenin ikinci sırasında ise Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer aldı. 

Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödedi.

Detaylar için👇🏻

Türkiye'nin en fazla vergi veren isimleri arasında 5 yılda üç kadın öne çıktı.

Türkiye'nin en fazla vergi veren isimleri arasında 5 yılda üç kadın öne çıktı.

Kadınlar, en fazla gelir vergisi veren mükellefler listesinde isimlerinin açıklanmasına izin vererek 2020-2024 döneminde 11 kere yer aldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç üç, Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Kanatlı Derbil ve Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara ikişer kere yazdırdı. 2024 dönemine ilişkin listede isminin açıklanmasını isteyen tek kadın mükellef, Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Kanatlı Derbil oldu.

İpek Kıraç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle listenin 5'inci sırasında öne çıktı.

Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter de kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle listenin 64'üncü sırasında yer buldu.

2020-2024 vergi rekortmenleri listelerinde ismi açıklanan kadınlar:

2020-2024 vergi rekortmenleri listelerinde ismi açıklanan kadınlar:

  • 2024 – Sıra No: 96 – Gülden Kanatlı Derbil – 75.873.916 TL

  • 2023 – Sıra No: 5 – İpek Kıraç – 323.300.723 TL

  • 2023 – Sıra No: 64 – Ahu Serter – 54.597.792 TL

  • 2022 – Sıra No: 9 – İpek Kıraç – 115.634.175 TL

  • 2022 – Sıra No: 17 – Ceyda Lale Tara – 72.030.059 TL

  • 2022 – Sıra No: 65 – Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı – 33.435.352 TL

  • 2022 – Sıra No: 90 – Diane Arcas – 27.715.726 TL

  • 2021 – Sıra No: 7 – İpek Kıraç – 75.120.085 TL

  • 2021 – Sıra No: 15 – Ceyda Lale Tara – 43.223.821 TL

  • 2021 – Sıra No: 99 – Ferda Çelebi – 17.425.607 TL

  • 2020 – Sıra No: 53 – Gülden Kanatlı Derbil – 13.782.504 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın