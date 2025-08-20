2024 Yılı Vergi Rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Oldu
Türkiye’nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Listenin ikinci sırasındaki isim de yine bir Bayraktar olan Baykar Genel Müdürü Lütfü Haluk Bayraktar.
Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar zirvede.
Üçüncü sıradaki isim açıklanmazken, dördüncü sırada 757 milyon 755 bin 302,12 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu.
Kurumlar Vergisi’nde zirvede Garanti Bankası var.
