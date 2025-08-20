2024 Yılı Vergi Rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 2024 yılında 2 milyar 767 milyon 587 bin 718,39 lira vergi tahakkuk etti.

Listedeki ikinci isim de 2 milyar 528 milyon 619 bin 921,05 lira ile Baykar Genel Müdürü Lütfü Haluk Bayraktar oldu. Böylece Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı. Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021'den 2024'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen kişiler oldu.