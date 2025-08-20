onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İstanbul’da Okul Servisi Ücretlerine Yüzde 50, Personel Servisi Ücretlerine de Yüzde 100 Zam Talebi

İstanbul’da Okul Servisi Ücretlerine Yüzde 50, Personel Servisi Ücretlerine de Yüzde 100 Zam Talebi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.08.2025 - 12:16

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep ettiklerini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Okul servisi ücretlerine yüzde 50, personel servisi ücretlerine de yüzde 100 zam talep edildi.

Okul servisi ücretlerine yüzde 50, personel servisi ücretlerine de yüzde 100 zam talep edildi.

Okulların açılmasına sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı önemli bir adım atmış ve okul servis yönetmeliğinde değişiklik yaparak servis ücretleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirmişti.

Mevcut durumda okul servis ücretleri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında belirlenirken, yeni düzenlemeyle birlikte bundan sonra fiyat tarifeleri büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacak.

Kararın ardından belediyelere ilk zam talebi gitti. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep ettiklerini duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın