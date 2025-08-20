Genç Kadın, Bağdat Caddesi’nde Hareket Halindeki Arabanın Camından Çıkarak Twerk Yaptı!

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde seyir halindeki bir araç kırmızı ışıkta durunca araçtaki genç kadın camdan çıkarak twerk yaptı. @asayişberkemal34_ hesabından paylaşılan videoya çok sayıda tepki gelirken daha önce de başka bir kişi yine araçta yaptığı twerk sonrasında 5 bin 146 lira ceza yemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte trafikte twerk yapan kadının görüntüleri:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çevredeki araçlar, twerk yapılan anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın