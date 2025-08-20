onedio
Genç Kadın, Bağdat Caddesi’nde Hareket Halindeki Arabanın Camından Çıkarak Twerk Yaptı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.08.2025 - 11:24

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde seyir halindeki bir araç kırmızı ışıkta durunca araçtaki genç kadın camdan çıkarak twerk yaptı. @asayişberkemal34_ hesabından paylaşılan videoya çok sayıda tepki gelirken daha önce de başka bir kişi yine araçta yaptığı twerk sonrasında 5 bin 146 lira ceza yemişti.

İşte trafikte twerk yapan kadının görüntüleri:

Çevredeki araçlar, twerk yapılan anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Dün gece, Bağdat Caddesi'nde trafikte seyreden bir aracın ön koltuğunda oturan kadın kırmızı ışığın yanmasının ardından aracın camına çıkarak twerk yapmaya başladı. Çevredeki araçlardan biri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler nedeniyle araç sürücüsü ve kadın hakkında ceza uygulanması bekleniyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
