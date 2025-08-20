Ünlü Yayıncı Jeanpormanove Canlı Yayında Hayatını Kaybetti! Arkadaşı Su Şişesi Atarak Kontrol Etti!

Yerel basına göre Graven, yayınlarında zaman zaman şiddete uğruyor ve günlerce uykusuz bırakılıyordu. Son yayınında uykuda hayatını kaybetmesi, hem izleyiciler hem de yetkililer arasında büyük endişe yarattı.

Fransa Dijital Teknolojiler Bakan Yardımcısı Clara Chappaz, yaşananları “mutlak bir dehşet” olarak tanımlarken, Graven’in aylar boyunca “aşağılandığını” söyledi. Fransa Çocuk Yüksek Komiseri Sarah El Haïry ise “Platformlar içerikleri denetlemek zorunda. Çocuklarımız bu şiddet dolu içeriklere maruz kalmamalı” ifadelerini kullandı ve ailelere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Canlı yayın platformu Kick de yaptığı açıklamada, “Jeanpormanove’un kaybı bizi derinden üzdü. Ailesine, dostlarına ve topluluğuna başsağlığı diliyoruz” sözlerine yer verdi. Şirket, olayın tüm detaylarının acilen incelendiğini duyurdu.

Bir milyondan fazla takipçisi olan Jeanpormanove’un ölümü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yayın ortağı Naruto, Instagram’dan yaptığı paylaşımda “kardeşim, ortağım” diyerek Graven’i andı ve ölüm anına ait görüntülerin paylaşılmamasını istedi. Bir diğer yayıncı Owen Cenazandotti de benzer bir çağrı yaparak, “Son nefesini gösteren videoları paylaşmayın” dedi.

Savcılık ise ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılacağını açıkladı.