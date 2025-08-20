Ünlü Yayıncı Jeanpormanove Canlı Yayında Hayatını Kaybetti! Arkadaşı Su Şişesi Atarak Kontrol Etti!
Fransa, sosyal medyanın en bilinen yayıncılarından birinin trajik ölümüyle sarsıldı. Raphaël Graven, bilinen adıyla Jeanpormanove, Nice’in kuzeyindeki Contes kasabasında kaldığı evde canlı yayın sırasında yaşamını yitirdi. 46 yaşındaki yayıncı, özellikle ekstrem zorluklara dayalı içerikleriyle tanınıyordu.
Canlı yayın sırasında uykusunda hayatını kaybetti, arkadaşı yaşayıp yaşamadığını anlamak için su şişesi fırlattı.
İşte canlı yayın sırasında yaşananlar...
