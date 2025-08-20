onedio
Antalya’daki Türk Çalışan, Rus Turistin Kendisine Yaptığı Teklifi İfşa Etti: 4 Bin Euro Maaş ve Genel Müdürlük

Ali Can YAYCILI
20.08.2025 - 08:32

Antalya’da yaşanan bir olay, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Kentin ünlü otellerinden birinde konaklayan Rus turist, aldığı hizmetten o kadar memnun kaldı ki, teşekkür etmekle yetinmedi; Türk çalışana bambaşka bir kapı aralayacak teklifte bulundu. Çalışan da kendisine ‘translate’ aracılığıyla yapılan bu teklifi ifşa etti…

Otelde çalışan kişi, kendisine Rus bir turistten gelen teklifi ifşa etti.

İddiaya göre bir Rus turist, otel çalışanının ilgisinden ve profesyonelliğinden öylesine etkilendi ki, kendisine Moskova’daki otelinde “genel müdür” pozisyonunu önerdi. Üstelik bu teklif, yalnızca bir unvanla sınırlı değildi. Turist, çalışana aylık 4 bin euro (yaklaşık 191 bin TL) maaş vaat etti.

Otel personeli ve çevredekiler, anlık gelişen bu teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte olay hızla gündeme oturdu. Kimi kullanıcılar bunun samimi bir jest olduğunu söylerken, kimileri ise teklifin ne kadar ciddi olduğunun ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını savundu.

Şimdi ise herkesin aklındaki soru aynı: Çalışan bu sürpriz teklifi kabul edecek mi, yoksa kariyerine Türkiye’de mi devam edecek?

Peki siz olsaydınız, böyle bir teklife ne cevap verirdiniz?

