Antalya’daki Türk Çalışan, Rus Turistin Kendisine Yaptığı Teklifi İfşa Etti: 4 Bin Euro Maaş ve Genel Müdürlük

İddiaya göre bir Rus turist, otel çalışanının ilgisinden ve profesyonelliğinden öylesine etkilendi ki, kendisine Moskova’daki otelinde “genel müdür” pozisyonunu önerdi. Üstelik bu teklif, yalnızca bir unvanla sınırlı değildi. Turist, çalışana aylık 4 bin euro (yaklaşık 191 bin TL) maaş vaat etti.

Otel personeli ve çevredekiler, anlık gelişen bu teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte olay hızla gündeme oturdu. Kimi kullanıcılar bunun samimi bir jest olduğunu söylerken, kimileri ise teklifin ne kadar ciddi olduğunun ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını savundu.

Şimdi ise herkesin aklındaki soru aynı: Çalışan bu sürpriz teklifi kabul edecek mi, yoksa kariyerine Türkiye’de mi devam edecek?

Peki siz olsaydınız, böyle bir teklife ne cevap verirdiniz?