Biz Hamur İşi Ülkesiyiz! Dünyaca Ünlü Sitenin Listesine 7 Türk Lezzeti Birden Girdi
Dünyaca ünlü mutfak ve gastronomi sitesi TasteAtlas 'Best Savory Pastries' adında içinde tuzlu hamur işlerinin bulunduğu bir liste yayınladı. Listede tanıdık lezzetler olsa da Türkiye 7 adet yemekle listeyi domine etti. Paçanga Böreği listenin sekizinci sırasında yer aldı. Birinci sırada ise tanıdık bir lezzet daha var.
Listenin lideri Sırbistan'daki Boşnakların bulunduğu bölgeden çıkan Boşnak Mantısı olarak da bilinen Pazarske Mantije.
Türkiye adına 8. sırada yer alan Paçanga Böreği en üst sırada.
Listenin tam hali burada 📋
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
