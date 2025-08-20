onedio
Biz Hamur İşi Ülkesiyiz! Dünyaca Ünlü Sitenin Listesine 7 Türk Lezzeti Birden Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.08.2025 - 11:45

Dünyaca ünlü mutfak ve gastronomi sitesi TasteAtlas 'Best Savory Pastries' adında içinde tuzlu hamur işlerinin bulunduğu bir liste yayınladı. Listede tanıdık lezzetler olsa da Türkiye 7 adet yemekle listeyi domine etti. Paçanga Böreği listenin sekizinci sırasında yer aldı. Birinci sırada ise tanıdık bir lezzet daha var.

Listenin lideri Sırbistan'daki Boşnakların bulunduğu bölgeden çıkan Boşnak Mantısı olarak da bilinen Pazarske Mantije.

2. sırada ise Bosna Hersek'ten börek var. 3. sırada ise komşu Bulgaristan'dan peynirli banitsa yer alıyor.

Türkiye adına 8. sırada yer alan Paçanga Böreği en üst sırada.

Listedeki diğer Türk lezzetleri şöyle;

19) Boşnak böreği

30) Sigara böreği

32) Kol böreği

33) Çiğ börek

36) Tepsi böreği

39) Su böreği

Listenin tam hali burada 📋

