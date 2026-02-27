onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümünün Yayınlanmamasına Seyirci Tepkisi Sürüyor

Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümünün Yayınlanmamasına Seyirci Tepkisi Sürüyor

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.02.2026 - 20:03

TRT 1'in reyting rekortmeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in bu akşam (27 Şubat) yayınlanması gereken yeni bölümü Sırbistan - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle ertelendi. Yeni bölüm için önümüzdeki hafta işaret edilirken Taşacak Bu Deniz'in yayın akışından kaldırılmasına seyirciden sert tepkiler geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü yayın akışından kaldırdı.

TRT, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü yayın akışından kaldırdı.

Seyircinin bir haftadır beklediği yeni bölüm için beklenen gün gelirken TRT 1, Sırbistan - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Söz konusu hamlenin ardından Taşacak Bu Deniz seyircisi düzenli olarak TRT'yi aramaya başlarken bir yandan da sosyal medyadan tepki dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Seyirci tepkileri devam ederken TRT 1, yayın akışında hala bir değişiklik yapmadı. Bu akşam (27 Şubat) Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü değil, Sırbistan - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri yayınlanacak.

İşte Taşacak Bu Deniz seyircisinden gelen tepkiler:

İşte Taşacak Bu Deniz seyircisinden gelen tepkiler:
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın