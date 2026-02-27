Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümünün Yayınlanmamasına Seyirci Tepkisi Sürüyor

Seyircinin bir haftadır beklediği yeni bölüm için beklenen gün gelirken TRT 1, Sırbistan - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Söz konusu hamlenin ardından Taşacak Bu Deniz seyircisi düzenli olarak TRT'yi aramaya başlarken bir yandan da sosyal medyadan tepki dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Seyirci tepkileri devam ederken TRT 1, yayın akışında hala bir değişiklik yapmadı. Bu akşam (27 Şubat) Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü değil, Sırbistan - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri yayınlanacak.