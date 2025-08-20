onedio
TÜVTÜRK Araç Muayene Ücreti: Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.08.2025 - 11:51

Araç muayenesi, trafiğe çıkan her araç için zorunludur. Bu nedenle milyonlarca sürücü araç muayene ücretlerini araştırıyor. Türkiye’de araç muayenesi, TÜVTÜRK istasyonlarında yapılıyor. Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre bütün motorlu kara taşıtları araç sahipleri, araçlarını periyodik olarak muayene ettirmekle yükümlüdür. Peki, TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar? Araç muayene randevusu nasıl alınır?

TÜVTÜRK Araç Muayene Ücreti

Araç muayenesi, trafikte bulunan motorlu taşıtların teknik durumunu ve güvenliğini kontrol etmek için yapılan düzenli denetimlerin tümünü kapsar. Bu uygulama, hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğini korumayı ve çevreye olan olumsuz etkileri azaltmayı amaçlar ve yasal olarak zorunludur.

Türkiye’de araç muayeneleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetkilendirmesi ile TÜVTÜRK tarafından yürütülür. Motorlu araçların belirlenen periyotlarda muayeneye girmesi kanunen zorunludur.

TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri:

Türkiye’de araç muayene ücretleri araç türüne göre değişiyor. 

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker türü araçların;

  • Araç muayenesi ücreti 3.543,60 TL,

  • Yola elverişlilik muayenesi ücreti 1.771,80 TL,

  • Her iki muayenenin birlikte alınması durumunda toplam tutar 4.429,50 TL’dir.

  • Bu araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümü ücreti ise 368,00 TL olarak belirlenmiştir.

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı ile römork ve yarı römork türü araçların;

  • Araç muayenesi ücreti 2.620,80 TL,

  • Yola elverişlilik muayenesi ücreti 1.310,40 TL,

  • Her iki muayenenin birlikte alınması durumunda toplam tutar 3.276,00 TL’dir.

  • Egzoz gazı emisyon ölçümü bu araçlar için 368,00 TL’dir.

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet türü araçların;

  • Araç muayenesi ücreti ise 1.334,40 TL’dir.

  • Bu araçlar için yola elverişlilik muayenesi ve egzoz gazı ölçümü uygulanmamaktadır.

Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır?

TÜVTÜRK resmi internet sitesinden online randevu alınabilir.

İnternet sitesine girdikten sonra “Araç Muayene Randevusu Al” seçeneğine tıklayın.

Araç plaka ve ruhsat bilgilerini girin.

İl, ilçe ve istasyonu seçin.

Tarih ve saati seçip randevunuzu onaylayın.

TÜVTÜRK Araç Muayenesi Çağrı Merkezi-Telefonla Randevu Alma

TÜVTÜRK araç muayenesi için telefonla da randevu almak mümkün. TÜVTÜRK çağrı merkezine 0850 222 88 88 numaralardan ulaşıp plaka, ruhsat ve istasyon bilgileri vererek randevu alabilirsiniz.

