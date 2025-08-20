TÜVTÜRK Araç Muayene Ücreti: Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır?

Araç muayenesi, trafikte bulunan motorlu taşıtların teknik durumunu ve güvenliğini kontrol etmek için yapılan düzenli denetimlerin tümünü kapsar. Bu uygulama, hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğini korumayı ve çevreye olan olumsuz etkileri azaltmayı amaçlar ve yasal olarak zorunludur.

Türkiye’de araç muayeneleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetkilendirmesi ile TÜVTÜRK tarafından yürütülür. Motorlu araçların belirlenen periyotlarda muayeneye girmesi kanunen zorunludur.

TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri:

Türkiye’de araç muayene ücretleri araç türüne göre değişiyor.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker türü araçların;

Araç muayenesi ücreti 3.543,60 TL,

Yola elverişlilik muayenesi ücreti 1.771,80 TL,

Her iki muayenenin birlikte alınması durumunda toplam tutar 4.429,50 TL’dir.

Bu araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümü ücreti ise 368,00 TL olarak belirlenmiştir.

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı ile römork ve yarı römork türü araçların;

Araç muayenesi ücreti 2.620,80 TL,

Yola elverişlilik muayenesi ücreti 1.310,40 TL,

Her iki muayenenin birlikte alınması durumunda toplam tutar 3.276,00 TL’dir.

Egzoz gazı emisyon ölçümü bu araçlar için 368,00 TL’dir.

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet türü araçların;