Kapadokya’da Türk Bayrağı Direğinde Dans Eden Turiste Soruşturma Başlatıldı

Dilara Şimşek
21.08.2025 - 09:17

Türkiye’nin turistik merkezlerinden biri olan Kapadokya’da yabancı uyruklu turist Türk bayrağı direğinde dans etti. Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından Nevşehir Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. Valilik, turist hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Nevşehir Valiliğinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada gündem olan görüntülere inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada bahse konu yabancı uyruklu kişi hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatıldığı vurgulanarak, 'Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir.' ifadesi kullanıldı.

