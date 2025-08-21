Kapadokya’da Türk Bayrağı Direğinde Dans Eden Turiste Soruşturma Başlatıldı

Türkiye’nin turistik merkezlerinden biri olan Kapadokya’da yabancı uyruklu turist Türk bayrağı direğinde dans etti. Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından Nevşehir Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. Valilik, turist hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk Bayrağı direğinde dans eden turiste soruşturma başlatıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın