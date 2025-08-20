Dünyanın En Pahalı 10 Yiyeceği: Bu Yemeklerin Tadına Bakmak Cesaret İster!

Dünya mutfağı, sadece lezzetleriyle değil, bazı yiyeceklerin şaşırtıcı fiyatlarıyla da ağızları açık bırakıyor. Kimisi son derece nadir bulunuyor kimisi ise üretimi yıllar alan zahmetli süreçler gerektiriyor. Kobe etinden beyaz trüf mantarına, Beluga havyarından nadir safrana kadar, bir lokması bile servet değerinde olan bu yiyecekler, sofralara sadece tat değil, aynı zamanda prestij ve şaşkınlık da katıyor. Gelin, dünyanın en pahalı 10 yiyeceğini ve arkasındaki ilginç hikayeleri birlikte keşfedelim.