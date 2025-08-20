ChatGPT Fotoğraf Komutları: ChatGPT Fotoğraf Promptları Neler?

Sabahın erken saatlerinde, hafif sisle kaplı yüksek dağların arasında uzanan sakin bir göl manzarası. Gökyüzü, pembeden turuncuya geçiş yapan pastel renklerle aydınlanmış, gölde dağların ve ağaçların detaylı yansımaları görünüyor. Ön planda nemli çimenler ve çiğ damlaları, uzaklarda yaban kuşları uçuyor. Ultra yüksek çözünürlük, doğal ışık, geniş açı lens efekti, fotoğraf gerçekçiliğiyle maksimum detay.

2. Şehir-Mimari:

Yağmur sonrası Tokyo sokaklarının neon ışıklarla aydınlandığı gece manzarası. Sokak lambalarının ve mağaza tabelalarının parlak renkleri ıslak yolda yansıyor, yaya ve araçların hareketleriyle dinamik bir sahne oluşuyor. Perspektif dramatik, binaların detayları ultra gerçekçi, sokaklarda hafif sis ve buğulu hava var. Cyberpunk tarzı, sinematik renk tonları, yüksek çözünürlük.

3. Portre-İnsan

Doğal ışıkla aydınlanmış bir portre: 30’lu yaşlarda, hafif gülümseyen, sarı saçlı bir kadın. Arka plan bokeh efektiyle bulanıklaştırılmış, ön plandaki yüz ve gözler ultra detaylı, cilt tonları doğal ve gerçekçi. Fotoğraf Canon tarzı, hafif sıcak tonlar, zarif ve estetik kompozisyon, yüksek çözünürlük.

4.Hayvanlar-Doğa

Yüksek dağların zirvesinde süzülen dev bir kartal. Tüyler detaylı ve ışığı yansıtıyor, kanat açıklığı dramatik ve etkileyici. Arka planda bulutlar ve gün doğumu ışığı, sahneye epik bir atmosfer katıyor. Ultra gerçekçi, sinematik perspektif, yüksek çözünürlük, detaylı göz ve tüyler, hareket hissi veriliyor.

5- Fantastik-Fantezi

Ortaçağ kasabasının üzerinde uçan dev bir ejderha. Ejderhanın pulları ışığı yansıtıyor, kanat hareketleri ve detaylı anatomisi görünür. Arka planda dramatik bulutlar ve kırmızı-turuncu gün batımı, kasabanın taş evleri hafif buğulu ama detaylı şekilde görünüyor. Yağlı boya tarzı, epik sahne, ultra yüksek çözünürlük, fantastik ışık efektleri, sinematik kompozisyon.

6. Uzay-Bilim Kurgu

Dev bir uzay gemisi, galaksiler ve yıldızlar arasında süzülüyor. Neon ışıklar geminin hatlarını vurguluyor, arka planda renkli nebulalar ve uzak gezegenler detaylı şekilde görünüyor. Perspektif dramatik, yüksek çözünürlük, bilim kurgu tarzı, sinematik kompozisyon, derinlik ve hareket hissi mevcut.

7. Yemek-Ürün Fotoğrafı

Ahşap masa üzerinde taze pişmiş çikolatalı kek, yanında küçük bir fincan kahve. Kekin dokusu ultra detaylı, sıcak ışık damlaları ve gölgelerle zenginleştirilmiş. Arka plan hafif bulanık, minimal aksesuarlar sahneyi tamamlıyor. Instagram uyumlu renk dengesi, yüksek çözünürlük, estetik ve iştah açıcı kompozisyon.

8. Spor-Aksiyon

Fırtınalı gökyüzünde dalgalarla mücadele eden bir sörfçü. Su damlacıkları havada, hareket hissi ve dramatik poz görünür. Arka planda bulutlar ve güneşin kırmızı-turuncu ışıkları, sahneye epik bir atmosfer katıyor. Ultra yüksek çözünürlük, aksiyon fotoğrafı tarzı, dramatik renkler ve detaylı dalgalar.

9. Tarihi-Antik

Ortaçağ şatosu, sisli bir vadiye bakıyor. Gün batımı ışığı taş duvarların üzerindeki gölgeleri belirginleştiriyor, kale detaylı ve etkileyici. Arka planda uzak ormanlar hafif sisli, dramatik atmosfer yaratıyor. Ultra yüksek çözünürlük, epik perspektif, gerçekçi taş dokuları, sinematik ışıklandırma.

10. Minimal-Sanatsal

Beyaz bir zemin üzerinde tek bir kırmızı gül, minimalist ve estetik bir kompozisyon. Hafif gölgeler, yumuşak doğal ışıkla çiçeğin detaylarını vurguluyor. Arka plan sade, dikkati tamamen gül üzerine çekiyor. Ultra detaylı makro fotoğraf, minimalist sanat tarzı, zarif ve yüksek çözünürlük.