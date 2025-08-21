onedio
İstanbul'da SMA Hastaları İçin Konulan Stantlar Yasaklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.08.2025 - 10:01

İstanbul Valiliği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığının tedavi giderlerinin karşılanması için kurulan sesli stantların kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul'da SMA/DMD hastalarına yardım için kurulan stantlar yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 'İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir' dedi. 

Yapılan açıklama şöyle devam etti:

'SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde,

Toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir.'

