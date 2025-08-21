İstanbul'da SMA Hastaları İçin Konulan Stantlar Yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 'İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir' dedi.

Yapılan açıklama şöyle devam etti:

'SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde,

Toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir.'