Mert Yazıcıoğlu’nun Başrolündeki Kuruluş Osman Dizisinin Sosyal Medya Hesapları İsim Konusunda Kafa Karıştırdı

Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla seyri değişen Kuruluş Osman dizisinin son hazırlıkları tamamlanıyor. Ancak bir isim meselesi var ki, bir türlü bitmek bilmedi. Dizinin yeni sezonda adı değişecek dendi ve birkaç isim sosyal medyada dolaşmaya başladı. Hangisine inanacağız derken yeni sezon için diziye sosyal medya hesapları açıldı ve bu sefer bambaşka bir isim gördük. Gelin detaylara geçelim!