Mert Yazıcıoğlu’nun Başrolündeki Kuruluş Osman Dizisinin Sosyal Medya Hesapları İsim Konusunda Kafa Karıştırdı

Mert Yazıcıoğlu'nun Başrolündeki Kuruluş Osman Dizisinin Sosyal Medya Hesapları İsim Konusunda Kafa Karıştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
22.08.2025 - 08:55

Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla seyri değişen Kuruluş Osman dizisinin son hazırlıkları tamamlanıyor. Ancak bir isim meselesi var ki, bir türlü bitmek bilmedi. Dizinin yeni sezonda adı değişecek dendi ve birkaç isim sosyal medyada dolaşmaya başladı. Hangisine inanacağız derken yeni sezon için diziye sosyal medya hesapları açıldı ve bu sefer bambaşka bir isim gördük. Gelin detaylara geçelim!

Dizinin yeni başrolü Mert Yazıcıoğlu olmuştu.

Yazıcıoğlu’na kimin eşlik edeceği henüz belli değil. İsim konusuna dönecek olursak da; Kuruluş Orhan dendi, Sultan Orhan dendi derken izleyicilerin kafası karıştırdı.

Diziye ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesapları ise Orhan Bey adıyla açıldı.

İzleyiciler diziye dair artık resmi bir açıklama bekliyor. Geçtiğimiz günlerde atv’nin tanıtım afişi yayınlanmış ve orada dizinin adı Kuruluş Orhan olarak geçmişti. Tam netleşti derken, paylaşımın silinmesiyle izleyicide yeniden merak uyandı.

