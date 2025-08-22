Mert Yazıcıoğlu’nun Başrolündeki Kuruluş Osman Dizisinin Sosyal Medya Hesapları İsim Konusunda Kafa Karıştırdı
Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla seyri değişen Kuruluş Osman dizisinin son hazırlıkları tamamlanıyor. Ancak bir isim meselesi var ki, bir türlü bitmek bilmedi. Dizinin yeni sezonda adı değişecek dendi ve birkaç isim sosyal medyada dolaşmaya başladı. Hangisine inanacağız derken yeni sezon için diziye sosyal medya hesapları açıldı ve bu sefer bambaşka bir isim gördük. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin yeni başrolü Mert Yazıcıoğlu olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diziye ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesapları ise Orhan Bey adıyla açıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın