Ecem Erkek, Gelin Takımı 2’de Söylediği “Kalbimi Kırıyorlar Anne” ile Sosyal Medyada Gündem Oldu

21.08.2025 - 22:24

Gelin Takımı 2’de Berrin karakterini canlandıran Ecem Erkek’in Derya Bedavacı’nın popüler şarkısı “Kalbimi Kırıyorlar Anne”yi seslendirmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Filmle birlikte dikkatleri üzerine daha da çeken Ecem Erkek, bu performansıyla gündemin üst sıralarına taşındı. Gelin filmden o anı birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

Gelin Takımı 2, ilk filmde olduğu gibi eğlenceli ve samimi atmosferini sürdürecek.

Güldür Güldür Show’da kazandığı popülerlikle geniş kitlelere ulaşan Ecem Erkek, Derya Bedavacı’nın YouTube’da 84 milyon izlenmeye ulaşan “Kalbimi Kırıyorlar Anne” şarkısına yorumuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcıların övgü dolu yorumlarla paylaştığı sahne, film için şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

