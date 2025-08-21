Ecem Erkek, Gelin Takımı 2’de Söylediği “Kalbimi Kırıyorlar Anne” ile Sosyal Medyada Gündem Oldu
Gelin Takımı 2’de Berrin karakterini canlandıran Ecem Erkek’in Derya Bedavacı’nın popüler şarkısı “Kalbimi Kırıyorlar Anne”yi seslendirmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Filmle birlikte dikkatleri üzerine daha da çeken Ecem Erkek, bu performansıyla gündemin üst sıralarına taşındı. Gelin filmden o anı birlikte izleyelim!
İşte o anlar 👇
Gelin Takımı 2, ilk filmde olduğu gibi eğlenceli ve samimi atmosferini sürdürecek.
