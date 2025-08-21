onedio
Yaprak Dökümü Dizisinin Meşhur Köşkü Bakın Şimdi Ne Olmuş!

22.08.2025 - 00:43

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanarak 2006-2010 yılları arasında ekranlara gelmişti. Dizi, Şevket, Leyla, Necla ve Fikret’in babaları Ali Rıza Bey’in etrafında şekillenen aile dramından daha ötesi olarak hafızalarda hala yer ediyor. @eliifsngl adlı TikTok kullanıcısı da dizinin geçtiği köşkün son halini paylaşmasıyla viral oldu.

Yaprak Dökümü, yalnızca bir dizi olmanın ötesine geçerek, dönemin toplumsal yapısına da ayna tutmuştu.

İstanbul’un nostaljik dokusunu yansıtan videodaki köşk, aile bağlarının, değerlerin ve çatışmaların en yoğun yaşandığı yer olarak hafızalara kazındı. Köşk, sadece bir ev değil; aynı zamanda aile içindeki çözülmelerin, hatıraların ve dramın sembolü haline gelmişti. Dizinin atmosferini güçlendiren bu mekan, seyirciler için adeta bir karakter kadar önemliydi. Şimdilerde ise yalnızca bir ofis…

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım.
