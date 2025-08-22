Sibel Taşçıoğlu’nun Ayrıldığı Kızılcık Şerbeti’ne Çarpıntı’yla Rakip Olma İhtimali Seyirciyi Coşturdu!
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si olarak gönüllerde taht kuran Sibel Taşçıoğlu, dizinin kadrosundan ayrılışıyla sevenlerini üzmüştü. Hatırlarsanız diziden ayrılışına dair göndermeli paylaşımlar da kafa karıştırmış, “yoksa kaos mu var” dedirtmişti. Taşçıoğlu, kısa süre içerisinde yeni sezon dizisi olan Çarpıntı’yla anlaşmaya vararak müjdeli haberi vermişti.
Şimdiyse Çarpıntı dizisinin yayın gününe dair ihtimaller X’te gündem oldu. Cuma günü yayınlanma ihtimaline karşı diziseverleri bi’ heyecan sardı.
Çünkü cuma günü yayınlanırsa Kızılcık Şerbeti’yle Çarpıntı rakip olacak. 👇
Diziseverler de kaos kokusu alınca durur mu? 👇
Yayın günü cuma olsun diye yorumlarda buluştular! 👇
Biraz rekabetin herkese iyi geleceğini dile getirdiler. 👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz, çekişmeli bir sezon izleyelim mi?
umarım Cuma günü olur ve Sibel Taşçıoğlu izlenir , yoksa siz hala mustafam mustafam diye ortada gezen sözüm ona oyuncunun olduğu projeyi mi izleyeceksiniz