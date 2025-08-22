onedio
article/comments
MasterChef Eleme Adayları! 21 Ağustos MasterChef Eleme Potasına Kim Gitti?

MasterChef Eleme Adayları! 21 Ağustos MasterChef Eleme Potasına Kim Gitti?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.08.2025 - 10:39

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar en iyi performanslarını sergilemek için ellerinden geleni yaparken, rekabet de mutfakta nabız tutuyor. Geçtiğimiz akşam (21 Ağustos) yayınlanan bölümde kimlerin eleme potasına gittiği merak konusu olmuştu. Sizler için haberimizde yer verdik. Gelin detaylara geçelim!

Takımlar jürilere en lezzetli tabakları sunabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Takımlar jürilere en lezzetli tabakları sunabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Jürilerin hap bilgileriyle, tekniği de es geçmemeye çalışan takımlardan geçtiğimiz akşam dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu.

Eleme potasına giren isimler ise İhsan ve Bilal’di.

Eleme potasına giren isimler ise İhsan ve Bilal'di.

Yarışmacılarım heyecanla karışık gergin anları stüdyoda hissedildi. Bakalım neler olacak? Detayları aktarıyor olacağız!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
