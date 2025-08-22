MasterChef Eleme Adayları! 21 Ağustos MasterChef Eleme Potasına Kim Gitti?
MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar en iyi performanslarını sergilemek için ellerinden geleni yaparken, rekabet de mutfakta nabız tutuyor. Geçtiğimiz akşam (21 Ağustos) yayınlanan bölümde kimlerin eleme potasına gittiği merak konusu olmuştu. Sizler için haberimizde yer verdik. Gelin detaylara geçelim!
Takımlar jürilere en lezzetli tabakları sunabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.
Eleme potasına giren isimler ise İhsan ve Bilal’di.
