Fotoğrafçı Dilan Bozyel'in Hakkında Ortaya Attığı Taciz İddialarına Mehmet Yılmaz Ak'tan Cevap Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.08.2025 - 20:30

Sanat dünyasında ardı ardına patlayan taciz iddiaları, gündemi adeta altüst etti. Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan iddialar ünlü isimleri gündeme taşırken, bu kez dikkatler son dönemin en popüler oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak’a çevrildi.

Adı beklenmedik şekilde tartışmaların merkezine düşen ünlü oyuncu, Dilan Bozyel'in hakkında ortaya attığı taciz iddialarına kayıtsız kalmadı ve sessizliğini bozarak açıklamada bulundu.

Son günlerde magazin ve sanat camiası ardı ardına ortaya çıkan taciz ve ifşa iddialarıyla çalkalanıyor. Önce fotoğrafçılarla başlayan ifşalar, kısa sürede dizi ve sinema oyuncularına da uzandı.

Tayanç Ayaydın’ın ardından bu kez de “Çukur” “Yargı” ve 'Bahar' dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak gündeme bomba gibi düşen iddialarla karşı karşıya kaldı.

İddiaları ortaya atan isim Dilan Bozyel olurken, sosyal medya kısa sürede ikiye bölündü. Pek çok ünlü isim taciz iddialarına tepki gösterirken, Gülşen ise yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti.

Mehmet Yılmaz Ak ise sessizliğini bozdu. Oyuncu, yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddederek şu ifadeleri kullandı:

'Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı 'iddia' adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim.

Saygılarımla

Mehmet Yılmaz Ak''

bu adam nasıl 86 doğumlu hala anlamadim:)