Sahip mi Çıkıyor? Gülşen'den Taciz İfşaları Çıkan Fotoğrafçısı Mesut Adlin'e Beklenmedik Destek Geldi!

Oyuncu isimler Mehmet Yılmaz Ak ve Tayanç Ayaydın'ın da dahil olduğu iddialar ortalığı karıştırırken ünlü isimlerin tepkileri de gecikmemişti.

Gonca Vuslateri, Hayal Köseoğlu gibi isimler yaşananlara tepki gösterirken Gülşen'in paylaşımı dikkat çekti.

'Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi olmak için' şeklinde ifadeler kullanan Gülşen kısa sürede tepki çekti.