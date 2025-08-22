onedio
Sahip mi Çıkıyor? Gülşen'den Taciz İfşaları Çıkan Fotoğrafçısı Mesut Adlin'e Beklenmedik Destek Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.08.2025 - 19:51

Sanat ve eğlence dünyası, arka arkaya ortaya çıkan taciz ve ifşa iddialarıyla çalkalanıyor. Fotoğrafçılardan oyunculara uzanan bu iddialar, sektörün bilinmeyen yüzünü yeniden gündeme taşırken, özellikle Mehmet Yılmaz Ak ve Tayanç Ayaydın isimlerinin de anılması ortalığı adeta karıştırdı. 

Sosyal medyada hızla yayılan ifşalara ünlü isimlerden tepkiler de gecikmedi. Gonca Vuslateri ve Hayal Köseoğlu sert çıkışlarıyla dikkat çekerken, Gülşen’in yaptığı paylaşım ise tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı.

Son günlerde Türkiye'nin müzik ve eğlence dünyasında tanınan fotoğrafçılardan biri olan Mesut Adlin, sosyal medyada yayılan cinsel taciz iddialarıyla ve ifşa mesajlarla gündeme geldi.

21 Ağustos 2025 tarihinde #mesutadlinifşa etiketiyle paylaşılan mesajlarda, Adlin’in 18 yaşından küçük bir kişiye uygunsuz mesajlar attığı öne sürüldü. İddialar kısa sürede geniş yankı uyandırırken ve sosyal medyada büyük bir tepki oluştu.

Adlin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayatım boyunca kimseye rızası dışında bir ısrarım olmadı, olamaz da. Hayır cevabı aldığım hiç kimseyi asla zorlamam; hem kişisel hayatımda hem de ilişkilerimde sınır ve rıza konusuna her zaman özen gösterdim, bundan sonra da göstereceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Manifest grubu, Edis, Gülşen gibi isimlerin fotoğrafçılığını yapan Mesut Adlin, tepkiler almaya devam ederken Gülşen yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Oyuncu isimler Mehmet Yılmaz Ak ve Tayanç Ayaydın'ın da dahil olduğu iddialar ortalığı karıştırırken ünlü isimlerin tepkileri de gecikmemişti. 

Gonca Vuslateri, Hayal Köseoğlu gibi isimler yaşananlara tepki gösterirken Gülşen'in paylaşımı dikkat çekti.

'Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi olmak için' şeklinde ifadeler kullanan Gülşen kısa sürede tepki çekti.

Oyuncu Çağla Şimşek de Gülşen'in bu paylaşımına tepki gösterdi:

Gülşen, kısa sürede karşılaştığı tepkilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla cevap verdi. Detaylar içeriğimizde:

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
