Sahip mi Çıkıyor? Gülşen'den Taciz İfşaları Çıkan Fotoğrafçısı Mesut Adlin'e Beklenmedik Destek Geldi!
Sanat ve eğlence dünyası, arka arkaya ortaya çıkan taciz ve ifşa iddialarıyla çalkalanıyor. Fotoğrafçılardan oyunculara uzanan bu iddialar, sektörün bilinmeyen yüzünü yeniden gündeme taşırken, özellikle Mehmet Yılmaz Ak ve Tayanç Ayaydın isimlerinin de anılması ortalığı adeta karıştırdı.
Sosyal medyada hızla yayılan ifşalara ünlü isimlerden tepkiler de gecikmedi. Gonca Vuslateri ve Hayal Köseoğlu sert çıkışlarıyla dikkat çekerken, Gülşen’in yaptığı paylaşım ise tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı.
Son günlerde Türkiye'nin müzik ve eğlence dünyasında tanınan fotoğrafçılardan biri olan Mesut Adlin, sosyal medyada yayılan cinsel taciz iddialarıyla ve ifşa mesajlarla gündeme geldi.
Manifest grubu, Edis, Gülşen gibi isimlerin fotoğrafçılığını yapan Mesut Adlin, tepkiler almaya devam ederken Gülşen yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Oyuncu Çağla Şimşek de Gülşen'in bu paylaşımına tepki gösterdi:
