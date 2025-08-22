Taciz İfşalarının Ardından Paylaşımıyla Tepki Çeken Şarkıcı Gülşen Art Arda Açıklamalar Yaptı

Sosyal medyanın bir numaralı gündemi olan taciz ifşalarında pek çok tanınmış erkeğin de ismi geçiyor. Şarkıcı Gülşen'in fotoğrafçısı Mesut Adlin'in adı da taciz iddialarında yer alıyor.

Pek çok ünlü isim taciz iddialarının ardından paylaşım gerçekleştirdi. Taciz mağdurlarına destek yağarken taciz iddialarının başrolünde yer alan isimler de tepkilerin odağında.

Şarkıcı Gülşen'den ise beklenmedik bir açıklama geldi. Gülşen 'Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi olmak için' ifadelerini kullandı.

Gülşen'in bu açıklaması kısa tepki çekti ve 'Tacizciye destek mi verdi?' sorusunu da beraberinde getirdi.