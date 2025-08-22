onedio
Taciz İfşalarının Ardından Paylaşımıyla Tepki Çeken Şarkıcı Gülşen Art Arda Açıklamalar Yaptı

Taciz İfşalarının Ardından Paylaşımıyla Tepki Çeken Şarkıcı Gülşen Art Arda Açıklamalar Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.08.2025 - 21:18

Kadınlar dizi, film, sanat sektöründe yaşadığı tacizleri ifşa etmeye başladı. İfşalar gündemi sarsarken pek çok ünlü isim de taciz mağduru kadınlara destek; tacizci ve tacizciyi koruyanlara tepki yağdı. Ünlülerin fotoğrafçısı olan Mesut Adlin'in ismi de taciz iddialarında yer alıyor. Başta Gülşen olmak üzere birçok sanatçının fotoğrafçısı olan Adlin adının iddialara karışmasının ardından ünlü şarkıcıdan kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Şarkıcı Gülşen'in yaptığı paylaşım 'Tacizcilere destek mi veriyor?' sorusunu doğurdu. Sözleri tepki çeken Gülşen, Instagram hesabından art arda açıklamalar yaptı.

Taciz iddiaları sosyal medyanın bir numaralı gündemiyken Gülşen'in paylaşımı tepki çekti.

Taciz iddiaları sosyal medyanın bir numaralı gündemiyken Gülşen'in paylaşımı tepki çekti.

Sosyal medyanın bir numaralı gündemi olan taciz ifşalarında pek çok tanınmış erkeğin de ismi geçiyor. Şarkıcı Gülşen'in fotoğrafçısı Mesut Adlin'in adı da taciz iddialarında yer alıyor. 

Pek çok ünlü isim taciz iddialarının ardından paylaşım gerçekleştirdi. Taciz mağdurlarına destek yağarken taciz iddialarının başrolünde yer alan isimler de tepkilerin odağında. 

Şarkıcı Gülşen'den ise beklenmedik bir açıklama geldi. Gülşen 'Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi olmak için' ifadelerini kullandı. 

Gülşen'in bu açıklaması kısa tepki çekti ve 'Tacizciye destek mi verdi?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Detaylara burada yer vermiştik:

Tepkilerin ardından Gülşen art arda açıklamalarda bulundu.

Tepkilerin ardından Gülşen art arda açıklamalarda bulundu.

Yazdıklarının farklı yere çekildiğini ima eden ve yanlış anlaşıldığını vurgulayan Gülşen, şunları dedi:

'İnsan, kadın ve çocuk hakları kadar masum bir konunun; ve bu alandaki sonuna kadar haklı hassasiyetin, nasıl bu kadar kolay, sadece duyum ya da duyum olduğu sanılan söylentiler üzerinden, gerçek mi sahte mi olduğu bilinmeyen ve anlaşılamayan hesaplar üzerinden, bir anda ve kolaylıkla alaşağı edilerek ‘cadı avına’ dönüştürüldüğü ile ilgili insan haklarının ve hukukun temelini hatırlatmak amacıyla yazmış olduğum hatırlatma sanırım çok yanlış anlaşıldı.

Hiçbir canın hiçbir cana zarar veremeyeceğini bilerek yaşıyor ve bu desturu hayatımın her alanında verdiğim tüm mücadelelerle yaşatmaya çalışıyorum. Bunu açıklamaya çalışmam bile saçma!

Söylemek istediğimi bambaşka yerlere çekmeye çalışmak bir körlükten ibaret. Kimseyi korumaya çalışmam hele ki bahsedilen türde bir suçla alakalı. Konu bu değil.'

"Mağdur olan her kim var ise sonuna kadar yanında olacağımdan da dün nasıl şüpheniz yoksa bugün de olmasın."

"Mağdur olan her kim var ise sonuna kadar yanında olacağımdan da dün nasıl şüpheniz yoksa bugün de olmasın."

'Kim olduğunu, kime olduğunu kesin olarak bilemediğimiz bir konuda herhangi bir kişiyi adını vererek ifşalamak ve karalama yapmak, en az o suç kadar ağır bir insan hakları suçudur. Demeye çalıştığım sadece bu. Az evvel yazdıklarımın farklı yerlere çekilmeye çalışılması daha fazla heyecan veriyor olabilir ama her bir canlıya olan eşitlik duygumun ve sonsuz hassasiyetimin sorgulanması beni olduğumdan farklı biri yapmaz.

İçlerinde zamanında benim de çalıştığım isimlerden birinin olduğu o tabloda mağdur olan her kim var ise sonuna kadar yanında olacağımdan da dün nasıl şüpheniz yoksa bugün de olmasın.'

Gülşen'in açıklaması sosyal medyada da dikkat çekti. Yapılan yorumlardan birkaçı şöyleydi👇🏻

Gülşen'in açıklaması sosyal medyada da dikkat çekti. Yapılan yorumlardan birkaçı şöyleydi👇🏻
Taciz iddialarına dair tüm detayları bu içeriklerimizde bulabilirsiniz:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
