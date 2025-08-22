Taciz İfşalarının Ardından Paylaşımıyla Tepki Çeken Şarkıcı Gülşen Art Arda Açıklamalar Yaptı
Kadınlar dizi, film, sanat sektöründe yaşadığı tacizleri ifşa etmeye başladı. İfşalar gündemi sarsarken pek çok ünlü isim de taciz mağduru kadınlara destek; tacizci ve tacizciyi koruyanlara tepki yağdı. Ünlülerin fotoğrafçısı olan Mesut Adlin'in ismi de taciz iddialarında yer alıyor. Başta Gülşen olmak üzere birçok sanatçının fotoğrafçısı olan Adlin adının iddialara karışmasının ardından ünlü şarkıcıdan kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Şarkıcı Gülşen'in yaptığı paylaşım 'Tacizcilere destek mi veriyor?' sorusunu doğurdu. Sözleri tepki çeken Gülşen, Instagram hesabından art arda açıklamalar yaptı.
Taciz iddiaları sosyal medyanın bir numaralı gündemiyken Gülşen'in paylaşımı tepki çekti.
Tepkilerin ardından Gülşen art arda açıklamalarda bulundu.
"Mağdur olan her kim var ise sonuna kadar yanında olacağımdan da dün nasıl şüpheniz yoksa bugün de olmasın."
Gülşen'in açıklaması sosyal medyada da dikkat çekti. Yapılan yorumlardan birkaçı şöyleydi👇🏻
