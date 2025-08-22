Fotoğrafçı Dilan Bozyel Yaşadığı Tacizi İfşaladı: Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak Hakkında Silah Zoruyla Taciz İddiası

Daha sessiz kalınan çok konu var.

mesela elimizde döküman olmadığı

ispatlayamadıklarımız.

Bu dizide hem de Sevgili Demet Evgar'la oynayan bu

gri takımlı çocuk mesela. Diyarbakır'daydık.

16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık, başıma

silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı.

İzin vermemiştim çok şükür. Kimse benim minyon ve

az kiloda olduğuma bakmasın bence :) 🧿

Çok uzaktan baba tarafından akrabam olduğu için

kan davası çıkacağını öngördüğüm için senelerce

sakladım. Sakladığım daha birçok şey gibi.

Özür dilemedi, pişman olmuştur elbette, o da çocuktu

ergendi, 'ünlü' bir oyuncu olacağını o gün

bilememişti :)))

şu an bu ifşam ile beni suçlayabilir.

varsa biraz vicdanına bırakıyorum.

o ne yaptığını çok iyi biliyor çünkü.

:)