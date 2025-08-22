Fotoğrafçı Dilan Bozyel Yaşadığı Tacizi İfşaladı: Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak Hakkında Silah Zoruyla Taciz İddiası
Dizi ve film dünyası son günlerde adeta peş peşe patlayan iddialarla sarsılıyor. Daha Tayanç Ayaydın hakkında çıkan taciz iddialarının yankıları dinmeden, şimdi de Mehmet Yılmaz Ak’ın adı benzer bir skandalın merkezine yerleşti.
Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel’in sosyal medya üzerinden öne sürdüğü iddia ortalığı karıştırdı. Şimdilik Mehmet Yılmaz Ak cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ardı ardına gelen bu ifşalar, dizi ve film sektöründe yıllardır üstü kapalı kalan iddiaların yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.
Türk dizi ve sinema dünyası peş peşe gelen taciz ifşalarıyla çalkalanıyor.
Dilan Bozyel'in oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkındaki iddialarını şöyle bırakalım:
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
