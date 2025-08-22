onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fotoğrafçı Dilan Bozyel Yaşadığı Tacizi İfşaladı: Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak Hakkında Silah Zoruyla Taciz İddiası

Fotoğrafçı Dilan Bozyel Yaşadığı Tacizi İfşaladı: Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak Hakkında Silah Zoruyla Taciz İddiası

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.08.2025 - 18:05

Dizi ve film dünyası son günlerde adeta peş peşe patlayan iddialarla sarsılıyor. Daha Tayanç Ayaydın hakkında çıkan taciz iddialarının yankıları dinmeden, şimdi de Mehmet Yılmaz Ak’ın adı benzer bir skandalın merkezine yerleşti. 

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel’in sosyal medya üzerinden öne sürdüğü iddia ortalığı karıştırdı. Şimdilik Mehmet Yılmaz Ak cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ardı ardına gelen bu ifşalar, dizi ve film sektöründe yıllardır üstü kapalı kalan iddiaların yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk dizi ve sinema dünyası peş peşe gelen taciz ifşalarıyla çalkalanıyor.

Türk dizi ve sinema dünyası peş peşe gelen taciz ifşalarıyla çalkalanıyor.

Geçtiğimiz saatlerde Tayanç Ayaydın hakkında ortaya atılan iddiaların ardından şimdi de ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, Dilan Bozyel’in açıklamalarıyla gündemde. Sektörün perde arkasında uzun süredir konuşulan sessiz kalınmış olaylar ortaya atılan iddialarla bir bir gün yüzüne çıkıyor.

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Mehmet Yılmaz Ak hakkında şok edici iddialar ortaya attı. Bozyel, gençlik yıllarında yaşadıklarını anlatarak, oyuncunun kendisine silah zoruyla yaklaşmaya çalıştığını iddia etti.

Dilan Bozyel'in oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkındaki iddialarını şöyle bırakalım:

Dilan Bozyel'in oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkındaki iddialarını şöyle bırakalım:

Daha sessiz kalınan çok konu var.

mesela elimizde döküman olmadığı

ispatlayamadıklarımız.

Bu dizide hem de Sevgili Demet Evgar'la oynayan bu

gri takımlı çocuk mesela. Diyarbakır'daydık.

16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık, başıma

silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı.

İzin vermemiştim çok şükür. Kimse benim minyon ve

az kiloda olduğuma bakmasın bence :) 🧿

Çok uzaktan baba tarafından akrabam olduğu için

kan davası çıkacağını öngördüğüm için senelerce

sakladım. Sakladığım daha birçok şey gibi.

Özür dilemedi, pişman olmuştur elbette, o da çocuktu

ergendi, 'ünlü' bir oyuncu olacağını o gün

bilememişti :)))

şu an bu ifşam ile beni suçlayabilir.

varsa biraz vicdanına bırakıyorum.

o ne yaptığını çok iyi biliyor çünkü.

:)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Mehmet Yılmaz Ak kimdir?

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
9
3
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ertan Arslaner

Peki bu ifşaların iftira olmadığı ne malum?

Cübbeli Palpatine Hoca

Mehmet Yılmaz AK, AK partinin AK'ı gibi. Kara ateş üzerine AK ateşle yazan yazıcılar grubu. Başka türlü ünlü olması imkansız zaten, cemaati vermiş desteği. Z... Devamını Gör