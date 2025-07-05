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Mehmet Yılmaz Ak Kimdir? Mehmet Yılmaz Ak Kaç Yaşında, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Mehmet Yılmaz Ak Kimdir? Mehmet Yılmaz Ak Kaç Yaşında, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 18:42

'Yargı' dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle gönüllere taht kuran Mehmet Yılmaz Ak, sadece oyunculuğuyla değil, sahne arkasındaki yaratıcılığıyla da adından söz ettiriyor.  Son olarak Bahar sizisinde görülmemiş bir tarafını seyirciye izleten Mehmet Yılmaz Ak'ın yeni sezonda olmadığı ortaya çıkmıştı.Peki Mehmet Yılmaz Ak kimdir, kaç yaşında? Mehmet Yılmaz Ak hangi yapımlarda rol aldı? Mehmet Yılmaz Ak hakkındaki detaylara gelin birlikte bakalım!

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Mehmet Yılmaz Ak Kimdir?

Mehmet Yılmaz Ak Kimdir?

1986 doğumlu oyuncu ve oyun yazarı Mehmet Yılmaz Ak, 2025 yılında Türk televizyonlarının en dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Sahne performansı ve güçlü oyunculuğuyla tanınan Ak, özellikle “Yargı” ve “Bahar” gibi popüler dizilerdeki rolleriyle geniş kitlelere ulaştı.

Mehmet Yılmaz Ak Kaç Yaşında?

Mehmet Yılmaz Ak Kaç Yaşında?

8 Şubat 1986 doğumlu olan Mehmet Yılmaz Ak, 2025 itibarıyla 39 yaşında.

Mehmet Yılmaz Ak Nereli?

Mehmet Yılmaz Ak Nereli?

Aslen Diyarbakırlı olan oyuncu, doğma büyüme İzmirli.

Mehmet Yılmaz Ak Kariyer Başlangıcı

Mehmet Yılmaz Ak Kariyer Başlangıcı

Ege Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim görürken tiyatroya olan ilgisiyle Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçiş yapan Mehmet Yılmaz Ak, öğrencilik yıllarında “Tiyatro Non” adlı topluluğu kurarak sahne hayatına adım attı. Profesyonel olarak tiyatroda birçok oyun sahneledi ve oyun yazarlığı da yaptı.

Mehmet Yılmaz Ak'ın Özel Hayatı

Mehmet Yılmaz Ak'ın Özel Hayatı

Mehmet Yılmaz Ak, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden bir isim olsa da, geçmişte Miss Turkey 2019 finalistlerinden Nazlı Çetin ile yaşadığı ilişki ve 2023 yılında Pazarlama Uzman Yardımcısı Tuana Erdal ile birlikte olduğu haberleri magazin gündeminde yer aldı. 2024 yazında ise müzisyen ve DJ Almila Ahri ile Bodrum’da tatilde görüntülenerek aşklarını gözler önüne seren Ak, şu an evli değil.

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Mehmet Yılmaz Ak Öne Çıkan Açıklamaları

Mehmet Yılmaz Ak Öne Çıkan Açıklamaları

'Emeği geçen herkese ve tüm izleyicilerimize teşekkür ederim. Muhteşem bir deneyimdi…😇🙏🏻💙 Güle güle Prof.Dr Timur Yavuzoğlu, Tümor, Timır, Tımar, Taymır hocam'

'Çocukken oyuncu olma gibi bir hayalim yoktu. Ancak sanata ve hikâye anlatımına duyduğum ilgi, zamanla beni oyunculuğa yöneltti'

'Mesleki zorlukları severim. Bu tempolu işin kendisi zaten başlı başına bir mutluluk kaynağı. Tutkulu ve meraklı biriyim. Hayatın ve yaratıcılığın farklı yönlerini keşfederken her zaman kendi değerlerime sadık kalmaya çalışırım'

'Bir fuarda iki tane resmim var. Onun açılışına gidiyoruz. Pandemi döneminde resim yapmaya başladım, o zamandan beri resme gönül verdik. Bu benim için hoş bir hobi, kafamı boşaltıyor'

Mehmet Yılmaz Ak'ın Yer Aldığı Diziler

Mehmet Yılmaz Ak'ın Yer Aldığı Diziler

  • 2013 – Ben de Özledim – Temizlikçi (Star TV)

  • Yalan Dünya – Konuk Oyuncu (Kanal D)

  • 2017 – İçerde – Yaşar (Show TV)

  • 2018 – Çukur – Ersoy

  • 2019 – Halka – Çağatay Erkmen (TRT 1)

  • Kurşun – Vural (FOX)

  • 2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm – Arman Pandikyan (TRT 1)

  • Ramo – Mazhar Aslan (Show TV)

  • 2021-2023 – Yargı – Pars Seçkin (Kanal D)

  • 2024-2025 – Bahar – Timur Yavuzoğlu (Show TV)

  • İnternet Dizileri:

  • - 2018 – Dudullu Postası – Latif (BluTV)

  • - 2019 – Hakan: Muhafız – Tekin (Netflix)

  • - 2021 – Fatma – Bayram Karadağ

Mehmet Yılmaz Ak'ın Yer Aldığı Filmler

Mehmet Yılmaz Ak'ın Yer Aldığı Filmler

  • 2014 – Unutursam Fısılda – İcra Memuru

  • 2015 – Nekro – İhsan

  • 2015 – Kırık Kalpler Bankası – Serkan

  • 2017 – Anons – Şoför Behçet

  • 2017 – Buğday

  • 2019 – Peri: Ağzı Olmayan Kız – Kemal

  • 2022 – Bana Karanlığını Anlat – Konuk Oyuncu

Mehmet Yılmaz Ak Güncel Projeleri

Mehmet Yılmaz Ak Güncel Projeleri

Son yıllarda ekranlarda sıkça görülen Ak, 2024-2025 sezonlarına damga vuran Show TV'nin “Bahar” dizisinde Timur Yavuzoğlu karakterini canlandırdı.

Mehmet Yılmaz Ak Ödülleri ve Adaylıkları

Mehmet Yılmaz Ak Ödülleri ve Adaylıkları

  • 10. Lions Tiyatro Ödülleri – Kerem Yılmazer Genç Yetenek Oyuncu Ödülü

  • Beşinci Basamak adlı oyunu ile 2008 yılında Mitos Boyut Yayınları’ndan Misyon Ödülü

  • Beykent Üniversitesi İletişim Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu (2022)

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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