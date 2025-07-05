Mehmet Yılmaz Ak Kimdir? Mehmet Yılmaz Ak Kaç Yaşında, Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

'Emeği geçen herkese ve tüm izleyicilerimize teşekkür ederim. Muhteşem bir deneyimdi…😇🙏🏻💙 Güle güle Prof.Dr Timur Yavuzoğlu, Tümor, Timır, Tımar, Taymır hocam'

'Çocukken oyuncu olma gibi bir hayalim yoktu. Ancak sanata ve hikâye anlatımına duyduğum ilgi, zamanla beni oyunculuğa yöneltti'

'Mesleki zorlukları severim. Bu tempolu işin kendisi zaten başlı başına bir mutluluk kaynağı. Tutkulu ve meraklı biriyim. Hayatın ve yaratıcılığın farklı yönlerini keşfederken her zaman kendi değerlerime sadık kalmaya çalışırım'

'Bir fuarda iki tane resmim var. Onun açılışına gidiyoruz. Pandemi döneminde resim yapmaya başladım, o zamandan beri resme gönül verdik. Bu benim için hoş bir hobi, kafamı boşaltıyor'