Taciz İddiası Gündem Oldu: Manifest Grubunun da Fotoğraflarını Çeken Mesut Adlin’in Mesajları İfşa Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.08.2025 - 10:09

Son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest grubunun ve birçok sanatçının fotoğraflarını çeken Mesut Adlin isimli kişinin küçük yaşta biriyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar sosyal medyada ifşa edildi. Mesajların ortaya çıkmasının ardından Manifest grubu yaptığı açıklamada Mesut Adlin ile gerçekleşecek çekimlerini iptal ettiklerini duyurdu. Mesut Adlin ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak “Karşımdaki kişinin yaşını öğrendiğimde sohbeti kesip takipten çıkıyorum, bu kısım özellikle kesilmiş” dedi.

Birçok ünlünün fotoğraflarını çeken Mesut Adlin isimli fotoğrafçının, Instagram üzerinden yaptığı bazı mesajlaşmalar ifşa edildi.

İfşa edilen mesajlaşmalarda Mesut Adlin’in yaşı küçük olan bir kişiyle ısrarlı bir şekilde konuşmaya çalıştığı iddia edildi. 

Mesajların sosyal medyada ifşa edilmesinin ardından Manifest grubu Mesut Adlin ile olması planlanan çekimlerini iptal ettiklerini duyurdu. 

Ardından Mesut Adlin’in arkadaşı olan Tolga Akış “Sektörün tümüyle bir şekilde iletişim halideyiz ama hiç kimsenin yanlışını savunacak değiliz. Bu sektörde de tüm ülkede de değişmesi gereken çok şey var” mesajını paylaştı. 

Tüm bunların ardından Mesut Adlin de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “'Hakkımda yapılan paylaşımlarla ilgili olarak kendi durumumu açıklamak istiyorum. Öncelikle yaşı uygun olmayan biriyle bir iletişimim söz konusu olamaz. Bahsi geçen konuşmada da karşımdakinin yaşını öğrendiğimde iletişimi kesip, takipten çıkıyorum. Bu kişi özellikle kesilmiş ve çok daha sonraki konuşmamız sanki devamlıymış gibi eksik iletilmişim gibi yansıtılmış. Bu ciddi bir yanıltmadır. Öne sürülen diğer iddialara dair de şunu belirtmek isterim: Hayatım boyunca kimseye rızası dışında bir ısrarım olmadı, olamaz da. Hayır cevabı aldığım hiç kimseyi asla bir şeye zorlamadım; hem kişisel hayatımda hem de ilişkilerimde sınır ve rıza konusuna her zaman özen gösterdim, bundan sonra da göstereceğim. Kadın beyanının esasının ve toplumsal hassasiyetin farkındayım. Böyle bir konuyla anılmak dahi benim için son derece üzücü ve yıpratıcı. Herkesten böyle bir konuyla gündeme geldiğim için özür dilerim.'

