Taciz İddiası Gündem Oldu: Manifest Grubunun da Fotoğraflarını Çeken Mesut Adlin’in Mesajları İfşa Edildi
Son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest grubunun ve birçok sanatçının fotoğraflarını çeken Mesut Adlin isimli kişinin küçük yaşta biriyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar sosyal medyada ifşa edildi. Mesajların ortaya çıkmasının ardından Manifest grubu yaptığı açıklamada Mesut Adlin ile gerçekleşecek çekimlerini iptal ettiklerini duyurdu. Mesut Adlin ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak “Karşımdaki kişinin yaşını öğrendiğimde sohbeti kesip takipten çıkıyorum, bu kısım özellikle kesilmiş” dedi.
Birçok ünlünün fotoğraflarını çeken Mesut Adlin isimli fotoğrafçının, Instagram üzerinden yaptığı bazı mesajlaşmalar ifşa edildi.
Sosyal medyada ifşa edilen o konuşmadan bir bölüm 👇
Mesut Adlin’in açıklaması 👇
Manifest grubunun açıklaması 👇
Tolga Akış’ın açıklaması 👇
