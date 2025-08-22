onedio
Mesut Adlin Kimdir? Manifest Grubunun da Fotoğrafçısı Olan Mesut Adlin Hangi Ünlülerle Çalıştı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.08.2025 - 12:12

Müzik dünyasının tanınmış fotoğrafçılarından Mesut Adlin, taciz iddialarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya üzerinden ifşalanan mesajların konuşulduğu sırada Manifest grubun ise Adlin ile çekimlerini iptal etti. Peki Edis, Zeynep Bastık, Mabel Matiz, Alizade ve Manfest grubunun fotoğrafçılığını yapan Mesut Adlin kimdir? 

İşte, detaylar...

Mesut Adlin Kimdir?

Mesut Adlin, müzik ve eğlence sektöründe pek çok ünlüyle çalışan bir fotoğrafçıdır. Fotoğraf sanatında analog tekniklerden dijital projelere geçiş yapan sanatçı, düzenlediği sergilerle de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Adlin'in portre, albüm kapağı ve sahne arkası fotoğrafları öne çıkıyor. 

Mesut Adlin Kaç Yaşında? 

Yaşı ve eğitim hayatı hakkında kesin bilgi bulunmayan Mesut Adlin'in 20'lerinin sonunda ya da 30'larında olduğu tahmin ediliyor.

Mesut Adlin Aslen Nereli?

Aslen nereli olduğu kesin olarak bilinmese de Mesut Adlin'in İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde büyüdüğü biliniyor.

Mesut Adlin Hangi Sanatçıların Fotoğrafçılığını Yaptı?

Mesut Adlin, müzik ve eğlence sektöründe ünlü isimlerle yaptığı albüm kapağı ve sahne arkası çekimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Edis, Zeynep Bastık, Mabel Matiz, Alizade ve Manfest grubunun fotoğrafçılığını yaptı. 

Adlin, sosyal mecralarda, 'Sinema kültürü ile zengin bir yeni nesil fotoğrafçı' olarak adından söz ettiriyor. Mabel Matiz ile Mert Demir'in 'Antidepresan' albüm kapağını hatırlarsınız, o da Mesut Adlin imzası taşıyor.

Mesut Adlin'in Instagram Hesabı

Mesut Adlin, Instagram'da ise @adlinmesut kullanıcı adlı hesabıyla yer alıyor.

Mesut Adlin Taciz İddiaları: Mesajlar İfşa Edildi!

21 Ağustos 2025 tarihinde #adlinmesutifsa ve #mesutadlinifşa etiketiyle X'te paylaşılmaya başlayan uygunsuz mesajlar gündeme bomba gibi oturdu. Adlin'in 18 yaşından küçük bazı genç kızlara rahatsız edici mesajlar attığı öne sürüldü. 

Manifest grubu ise Mesut Adlin ile gerçekleşecek olan çekimlerini iptal ettiklerini açıkladı. Adlin'den de iddialara kısa bir süre içerisinde yanıt geldi.

Mesut Adlin'den Taciz İddialarına Yanıt

'Hayatım boyunca kimseye rızası dışında bir ısrarım olmadı, olamaz da. Hayır cevabı aldığım hiç kimseyi asla bir şey zorlamam; hem kişisel hayatımda hem de ilişlilerimde sınır ve rıza konusuna her zaman özen gösterdim, bundan sonra da göstereceğim' ifadelerine yer verdi. Ayrıca güneme geldiği iddialar için kamuoyundan özür dileyen Adlin'e sosyal medyada ise tepkiler sürüyor.

