Mesut Adlin Kimdir? Manifest Grubunun da Fotoğrafçısı Olan Mesut Adlin Hangi Ünlülerle Çalıştı?

Mesut Adlin, müzik ve eğlence sektöründe pek çok ünlüyle çalışan bir fotoğrafçıdır. Fotoğraf sanatında analog tekniklerden dijital projelere geçiş yapan sanatçı, düzenlediği sergilerle de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Adlin'in portre, albüm kapağı ve sahne arkası fotoğrafları öne çıkıyor.

Mesut Adlin Kaç Yaşında?

Yaşı ve eğitim hayatı hakkında kesin bilgi bulunmayan Mesut Adlin'in 20'lerinin sonunda ya da 30'larında olduğu tahmin ediliyor.

Mesut Adlin Aslen Nereli?

Aslen nereli olduğu kesin olarak bilinmese de Mesut Adlin'in İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde büyüdüğü biliniyor.