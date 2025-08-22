Taciz İfşaları Gündeme Bomba Gibi Düştü! Ünlü Oyuncu Bahar Şahin'den Dizi-Film Sektörüne Sert Tepki Geldi
Dizi ve film sektöründe kadınlara yönelik taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sektörün tanınmış kadınları ünlü erkek isimlerin tacizini mesajlarla, ekran görüntüleriyle ifşa etti. İfşa edilen pek çok erkek ise hepimizin neredeyse her gün ekranlarda gördüğü isimler. Taciz yüksek sesle ifşa eden kadınlara destekler de art arda geldi. O isimlerden biri de geçen haftalarda Mine Tugay ile yaşadığı polemikle gündeme gelen ünlü oyuncu Bahar Şahin oldu.
Taciz ifşaları sosyal medyada bomba gibi düştü. Dizi, film, sanat ve eğlence sektöründe yer alan isimler ünlü erkeklerin taciz mesajlarını tek tek ifşaladı.
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den tacize uğrayan Doğa Lara Akkaya'ya destek geldi.
