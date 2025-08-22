onedio
Taciz İfşaları Gündeme Bomba Gibi Düştü! Ünlü Oyuncu Bahar Şahin'den Dizi-Film Sektörüne Sert Tepki Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.08.2025 - 18:34

Dizi ve film sektöründe kadınlara yönelik taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sektörün tanınmış kadınları ünlü erkek isimlerin tacizini mesajlarla, ekran görüntüleriyle ifşa etti. İfşa edilen pek çok erkek ise hepimizin neredeyse her gün ekranlarda gördüğü isimler. Taciz yüksek sesle ifşa eden kadınlara destekler de art arda geldi. O isimlerden biri de geçen haftalarda Mine Tugay ile yaşadığı polemikle gündeme gelen ünlü oyuncu Bahar Şahin oldu.

Taciz ifşaları sosyal medyada bomba gibi düştü. Dizi, film, sanat ve eğlence sektöründe yer alan isimler ünlü erkeklerin taciz mesajlarını tek tek ifşaladı.

Taciz mağduru kadınlar yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşmaya başladı. Ünlü oyuncular tanınmış ünlü erkekler tarafından nasıl taciz edildiklerini gözler önüne serdi. 

Tacizi ifşalayan isimlerden biri de Tozluyaka dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Doğa Lara Akkaya oldu. Akkaya, ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın’ın kendisine attığı mesajları ifşa etti.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den tacize uğrayan Doğa Lara Akkaya'ya destek geldi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu Bahar Şahin, Akkaya'nın paylaşımına hikayesinde yer verdi. 

Bahar Şahin, Akkaya'ya destek mesajı paylaştı. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Mine Tugay ile yaşadığı polemikle magazin gündemine bomba gibi düşen Bahar Şahin, dizi ve film sektörüne bir kez daha tepki gösterdi. 

Şahin şu mesajı paylaştı:

“Sesini çıkartan herkesi dışlarsınız siz sektör olarak! Zor durumda olanlar zor durumda kalmaya devam ederler. Arsız, sapık, ruh hastası kim varsa çalışmaya devam eder.”

