Nazlı Sabancı ve Kaynanası Arzu Sabancı'nın İsim Tartışması Arzu Alara’nın 2. Yaş Gününde Tam Gaz Devam Etti!

Cemiyet hayatının en gözde çifti Nazlı ve Hacı Sabancı, küçük prensesleri Arzu Alara’nın 2. yaş gününü kutlamak için aile boyu bir araya geldi. Ancak Sabancı Ailesi’nin sosyal medyada sıkça gündem olan tatlı rekabeti, bu özel günün de gölgesinde kaldı. Gelin Nazlı Sabancı, kızının yüzünü gizleme konusundaki titizliğini bir adım ileri taşıyarak adını bile emoji ve harflerle paylaşmayı tercih etti. Kaynanası Arzu Sabancı ise, alttan alta verdiği mesajlarla sosyal medyada herkesi güldürdü.
Doğum günü pastasından masa dekorlarına kadar her detayda kendini gösteren bu minik “rekabet ve uyum” oyununu merak ediyor musunuz? Gelin, Sabancı Ailesi’nin minik prensesi etrafında dönen yeni olaylara birlikte bakalım!
Geçtiğimiz haftalarda işi bir adım öteye taşıyan Sabancı, kızının adını dahi saklamaya başlamıştı. Bir paylaşımında yalnızca “A” harfini kullanarak not düşen Nazlı Sabancı kısa sürede dikkat çekmişti.
Nazlı Sabancı Alarası'nın bu sefer başına Arzu ismini ekleyerek paylaşmaya karar verdi: Artık buzlar mı erdidi, doğum gününün hatırına ikili ortak bir paydada buluşmaya mı karar verdi bilemeyeceğiz...
Pastada kocaman “Arzu Alara” yazarken, masa süslemeleri ve dekorların yalnızca “Alara” ismiyle hazırlandığı fark edildi.
Ne olursa olsun, Sabancı Ailesi’nin minik prensesi 2 yaşına girdi ve doğum günü kutlaması güne damgasını vurdu!
