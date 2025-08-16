onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nazlı Sabancı ve Kaynanası Arzu Sabancı'nın İsim Tartışması Arzu Alara’nın 2. Yaş Gününde Tam Gaz Devam Etti!

Nazlı Sabancı ve Kaynanası Arzu Sabancı'nın İsim Tartışması Arzu Alara’nın 2. Yaş Gününde Tam Gaz Devam Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.08.2025 - 00:36

Cemiyet hayatının en gözde çifti Nazlı ve Hacı Sabancı, küçük prensesleri Arzu Alara’nın 2. yaş gününü kutlamak için aile boyu bir araya geldi. Ancak Sabancı Ailesi’nin sosyal medyada sıkça gündem olan tatlı rekabeti, bu özel günün de gölgesinde kaldı. Gelin Nazlı Sabancı, kızının yüzünü gizleme konusundaki titizliğini bir adım ileri taşıyarak adını bile emoji ve harflerle paylaşmayı tercih etti. Kaynanası Arzu Sabancı ise, alttan alta verdiği mesajlarla sosyal medyada herkesi güldürdü.

Doğum günü pastasından masa dekorlarına kadar her detayda kendini gösteren bu minik “rekabet ve uyum” oyununu merak ediyor musunuz? Gelin, Sabancı Ailesi’nin minik prensesi etrafında dönen yeni olaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemiyet hayatının en gözde çifti Nazlı ve Hacı Sabancı, küçük prensesleri Arzu Alara’nın 2. yaş gününü kutlamak için aile boyu bir araya geldi.

Cemiyet hayatının en gözde çifti Nazlı ve Hacı Sabancı, küçük prensesleri Arzu Alara’nın 2. yaş gününü kutlamak için aile boyu bir araya geldi.

Gelin–kaynana arasında geçtiğimiz aydan bu yana devam eden büyük isim krizine şahit olanlar vardır… Minik Arzu Alara Sabancı üzerinden yapılan ufak atışma kısa sürede sosyal medya kullanızılarının dikkatini çekmişti.

Bildiğiniz gibi, Nazlı & Hacı Sabancı çifti 2021’de dillere destan bir düğünle evlenmiş, 2023’te de kızları Arzu Alaradünyaya gelmişti. Ancak Nazlı Sabancı, kızını nazarlardan korumak için adeta bir sosyal medya stratejisi geliştirmiş durumda. Küçük prensesin yüzünü her paylaşımda koca koca emoji’lerle kapatan Nazlı, bu yöntemle cemiyetin “en korumacı annesi” ilan edilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda işi bir adım öteye taşıyan Sabancı, kızının adını dahi saklamaya başlamıştı. Bir paylaşımında yalnızca “A” harfini kullanarak not düşen Nazlı Sabancı kısa sürede dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz haftalarda işi bir adım öteye taşıyan Sabancı, kızının adını dahi saklamaya başlamıştı. Bir paylaşımında yalnızca “A” harfini kullanarak not düşen Nazlı Sabancı kısa sürede dikkat çekmişti.

Fakat bu hamle kaynana Arzu Sabancı’nın gözünden kaçmadı!  Tatlı sert üslubuyla bilinen Arzu Hanım, hemen sahneye çıktı ve gelinine alttan alta mesajını verdi. Bir dondurmacıdan yaptığı paylaşımda, “Burayı dondurmayı çok seven AA ile gelmeliyim” notunu düşerek Nazlı’nın “A”sını “AA”ya çevirdi. Yani “Arzu’sunu unutma, bozuşuruz” mesajı kaynana üslubuyla verilmişti!

Bir süredir isim atışmasıyla gündeme gelen ikili Arzu Alara'nın ikinci yaş gününde de isim detayıyla dikkat çekti.

Nazlı Sabancı Alarası'nın bu sefer başına Arzu ismini ekleyerek paylaşmaya karar verdi: Artık buzlar mı erdidi, doğum gününün hatırına ikili ortak bir paydada buluşmaya mı karar verdi bilemeyeceğiz...

Nazlı Sabancı Alarası'nın bu sefer başına Arzu ismini ekleyerek paylaşmaya karar verdi: Artık buzlar mı erdidi, doğum gününün hatırına ikili ortak bir paydada buluşmaya mı karar verdi bilemeyeceğiz...

Arzu Alara’nın 2. yaş günü! Aile boyu bir araya gelen Sabancı’lar, kalabalık bir kutlamayla küçük prensesin doğum gününü kutladı. Nazlı & Hacı Sabancı çifti, bu özel günü aile fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi ama dikkatli gözlerden kaçmayan bir detay vardı: Arzu Alara’nın yüzü yine itinayla gizlendi. Nazlı Sabancı’nın nazar önlemi, 2. yaş gününde bile bozulmadı!

Pastada kocaman “Arzu Alara” yazarken, masa süslemeleri ve dekorların yalnızca “Alara” ismiyle hazırlandığı fark edildi.

Pastada kocaman “Arzu Alara” yazarken, masa süslemeleri ve dekorların yalnızca “Alara” ismiyle hazırlandığı fark edildi.

İşte burası magazin kulislerini karıştırdı: Acaba bu tatlı detaylar gelin–kaynana arasındaki isim tartışmasının belirtileri mi yoksa pastanın tüm tasarımını kaynana Arzu Sabancı mı üstlendi?

Nazlı Sabancı’nın kızını artık “Arzu Alara” diye anmaya başlaması, buzların biraz olsun eridiği izlenimini verirken, dekorlarda “Alara” isminin baskınlığı “Nazlı’nın sessiz mesajı mı?” sorusunu da akıllara getirdi.

Ne olursa olsun, Sabancı Ailesi’nin minik prensesi 2 yaşına girdi ve doğum günü kutlaması güne damgasını vurdu!

Ne olursa olsun, Sabancı Ailesi’nin minik prensesi 2 yaşına girdi ve doğum günü kutlaması güne damgasını vurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın