Nazlı Sabancı ve Kaynanası Arzu Sabancı'nın İsim Tartışması Arzu Alara’nın 2. Yaş Gününde Tam Gaz Devam Etti!

Cemiyet hayatının en gözde çifti Nazlı ve Hacı Sabancı, küçük prensesleri Arzu Alara’nın 2. yaş gününü kutlamak için aile boyu bir araya geldi. Ancak Sabancı Ailesi’nin sosyal medyada sıkça gündem olan tatlı rekabeti, bu özel günün de gölgesinde kaldı. Gelin Nazlı Sabancı, kızının yüzünü gizleme konusundaki titizliğini bir adım ileri taşıyarak adını bile emoji ve harflerle paylaşmayı tercih etti. Kaynanası Arzu Sabancı ise, alttan alta verdiği mesajlarla sosyal medyada herkesi güldürdü.

Doğum günü pastasından masa dekorlarına kadar her detayda kendini gösteren bu minik “rekabet ve uyum” oyununu merak ediyor musunuz? Gelin, Sabancı Ailesi’nin minik prensesi etrafında dönen yeni olaylara birlikte bakalım!