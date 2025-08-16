onedio
Kıbrıs Konserinde Jartiyerli Kombiniyle Firikik Veren Alizade'nin Dansı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
16.08.2025 - 22:21

Türk rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden Alizade, kendine has tarzı ve enerjik sahne performansıyla müzikseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Popüler şarkıları ve sosyal medyada yarattığı etkileşimle genç kuşağın favorileri arasına giren Alizade, son videosuyla gündeme oturdu.

Alizade'nin Kıbrıs sahnesindeki dansı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

İşte o anlar:

Alizade'nin Kıbrıs sahnesindeki dansı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Alizade, Türk rap sahnesinin yükselen yıldızı olarak enerjik şarkılarıyla dikkat çekiyor. “Anormal” ile çıkışını yapan isim “24/7” ile sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Sahnedeki dans performanslarıyla adından söz ettiren Alizade yine olay görüntülere imza attı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
