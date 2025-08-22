onedio
Taciz İddiasıyla Gündem Olan Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın Çıkan İfşalar Sonrası Yaptığı İlk Paylaşım Tepki Çekti!

Taciz İddiasıyla Gündem Olan Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın Çıkan İfşalar Sonrası Yaptığı İlk Paylaşım Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.08.2025 - 00:05

Tayanç Ayaydın hakkında Doğa Lara Akkaya'nın ortaya attığı taciz iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü şarkıcı Gülşen’in Mesut Adlin'e destek niteliğindeki “Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur” paylaşımı tepki çekmişti.

İddialar hakkında sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın'ın bir magazin hesabının yaptığı'destek paylaşımını' yeniden paylaşması, tartışmaları daha da alevlendirdi. Oyuncunun repostladığı o gönderi tepkilerin büyümesine neden oldu.

Sosyal medyada geçtiğimiz günden bu yana ortaya atılan iddialar ve ifşalarla resmen yer yerinden oynuyor.

Sosyal medyada geçtiğimiz günden bu yana ortaya atılan iddialar ve ifşalarla resmen yer yerinden oynuyor.

İlk olarak fotoğrafçılar hakkında ortaya çıkan ifşalar, kısa sürede sektörün birçok farklı alanına yayıldı. Moda çekimlerinden set ortamlarına uzanan bu iddialar, sosyal medyada hızla gündem olurken birçok kadın yaşadıklarını ifşa ederek sessizliğini bozdu.

Bu dalganın ardından gözler oyunculara çevrildi. Kısa süre önce Tayanç Ayaydın hakkında ortaya atılan iddialar, sektörün yüzleştiği sorunları bir kez daha ortaya koyarken tepkiler de büyüdü.

Oyuncu Doğa Lara Akkaya’nın açıklamalarıyla gündeme gelen iddia, Ayaydın’ın evli olmasına rağmen rahatsız edici bir yaklaşımda bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Doğa Lara Akkaya'nın öne sürdüğü o iddiaların detaylarından bahsetmiştik:

Hakkındaki taciz iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın geçtiğimiz dakikalarda yeniden paylaştığı gönderiyle dikkat çekti.

Hakkındaki taciz iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın geçtiğimiz dakikalarda yeniden paylaştığı gönderiyle dikkat çekti.

Tayanç Ayaydın’ın sosyal medya hareketleri de gündeme oturdu. Ünlü oyuncunun, “Sanatçı Gülşen’den taciz iddiasıyla suçlanan oyuncular Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak’a destek” ifadeleriyle paylaşan bir magazin hesabının gönderisini kendi hesabında yeniden paylaştığı görüldü.

Gülşen’in uzun süredir birlikte çalıştığı fotoğrafçı Mesut Adlin, sosyal medyada yayılan taciz iddialarının merkezine yerleşince, Manifest Grubu dahil bazı sanatçılar çekim işlerini iptal etmeye başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından Gülşen, “Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur…” şeklinde bir paylaşım yaparak adalet vurgusu yapmış, bu sözler, özellikle Mesut Adlin’e yönelik beklenmedik bir destek olarak yorumlanarak geniş yankı uyandırmıştı.

Gülşen'in kısa sürede birçok tepki alan o açıklamasından bahsetmiştik:

Tayanç Ayaydın'ın pofilinde açıkça görülen o paylaşım kısa sürede X kullanıcılarının tepkilerine neden oldu:

Tayanç Ayaydın'ın pofilinde açıkça görülen o paylaşım kısa sürede X kullanıcılarının tepkilerine neden oldu:
