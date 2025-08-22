Taciz İddiasıyla Gündem Olan Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın Çıkan İfşalar Sonrası Yaptığı İlk Paylaşım Tepki Çekti!
Tayanç Ayaydın hakkında Doğa Lara Akkaya'nın ortaya attığı taciz iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü şarkıcı Gülşen’in Mesut Adlin'e destek niteliğindeki “Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur” paylaşımı tepki çekmişti.
İddialar hakkında sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın'ın bir magazin hesabının yaptığı'destek paylaşımını' yeniden paylaşması, tartışmaları daha da alevlendirdi. Oyuncunun repostladığı o gönderi tepkilerin büyümesine neden oldu.
Sosyal medyada geçtiğimiz günden bu yana ortaya atılan iddialar ve ifşalarla resmen yer yerinden oynuyor.
Hakkındaki taciz iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın geçtiğimiz dakikalarda yeniden paylaştığı gönderiyle dikkat çekti.
Tayanç Ayaydın'ın pofilinde açıkça görülen o paylaşım kısa sürede X kullanıcılarının tepkilerine neden oldu:
