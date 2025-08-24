onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gündem Taciz İddialarıyla Çalkalanırken "İfşa İşinden" Rahatsız Olduğunu Söyleyen Oylum Talu Tepki Çekti!

Gündem Taciz İddialarıyla Çalkalanırken "İfşa İşinden" Rahatsız Olduğunu Söyleyen Oylum Talu Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.08.2025 - 19:45

Ekol TV'de sunucu koltuğunda oturduğu programda bu hafta Cenk Torun'u ağırlayan Oylum Talu, gündemin göbeğine oturan taciz iddiaları ve mesaj ifşaları hakkında konuştu. 

'İfşa işinden' rahatsız olduğunu vurgulayan Oylum Talu, X'te tepki çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey, birkaç gün önce birçok ünlünün fotoğraflarını çeken Mesut Adlin isimli fotoğrafçının, Instagram üzerinden yaptığı bazı mesajlaşmaların ifşa edilmesiyle başladı.

Her şey, birkaç gün önce birçok ünlünün fotoğraflarını çeken Mesut Adlin isimli fotoğrafçının, Instagram üzerinden yaptığı bazı mesajlaşmaların ifşa edilmesiyle başladı.

Mesajların sosyal medyada ifşa edilmesinin ardından Manifest grubu Mesut Adlin ile olması planlanan çekimlerini iptal ettiklerini duyurdu. Bunun üzerine ifşalar zincirleme olarak gelmeye devam etti. 

Fotoğrafçılarla başlayan taciz iddiaları ünlü oyunculara kadar uzandı. Kadınları taciz ettiği ifşa edilen ünlülerden en dikkat çekenleri arasında Bahar dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak ve bugüne dek birçok dizide izlediğimiz Tayanç Ayaydın vardı. 

Taciz iddiaları ve mesaj ifşaları, sanat dünyasının karanlık tarafını gözler önüne sererken birçok ünlü isim yaşananlara tepkisiz kalamadı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde ise Oylum Talu taciz ve ifşa gündemiyle ilgili sözleriyle gündeme oturdu.

Geçtiğimiz saatlerde ise Oylum Talu taciz ve ifşa gündemiyle ilgili sözleriyle gündeme oturdu.

Ekol TV'de sunucu koltuğunda oturduğu programda bu hafta Cenk Torun'u ağırlayan Oylum Talu, 'Bu mesaj ifşalama işinden hoşlanmıyorum ben doğrusunu söylemek gerekirse. Bir insan bir insanla eğer kaşılıklı bir sıkıntı yaşıyorsa bire bir çözmeli. Bir insan ünlü diye onu ifşalamak doğru değil. Blokla kardeşim. Rahatsız mı oluyorsun mesajından? Blokla geç. Blok at! Niye ifşalıyorsun? O ifşa çok başka bir şey çağrıştırıyor bana, bu benim fikrim' açıklamasında bulundu.

Cenk Torun ise "Çözümü sosyal medyada değil, mahkemede arayın" önerisinde bulundu. Buyurun, önce videonun hemen başında yaşanan o konuşmayı beraber dinleyelim.

Sonra da tepkilere bakalım. 👇️

Sonra da tepkilere bakalım. 👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇️ Siz ne düşünüyorsunuz?

👇️ Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın