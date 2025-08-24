Gündem Taciz İddialarıyla Çalkalanırken "İfşa İşinden" Rahatsız Olduğunu Söyleyen Oylum Talu Tepki Çekti!
Ekol TV'de sunucu koltuğunda oturduğu programda bu hafta Cenk Torun'u ağırlayan Oylum Talu, gündemin göbeğine oturan taciz iddiaları ve mesaj ifşaları hakkında konuştu.
'İfşa işinden' rahatsız olduğunu vurgulayan Oylum Talu, X'te tepki çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Her şey, birkaç gün önce birçok ünlünün fotoğraflarını çeken Mesut Adlin isimli fotoğrafçının, Instagram üzerinden yaptığı bazı mesajlaşmaların ifşa edilmesiyle başladı.
Geçtiğimiz saatlerde ise Oylum Talu taciz ve ifşa gündemiyle ilgili sözleriyle gündeme oturdu.
Cenk Torun ise "Çözümü sosyal medyada değil, mahkemede arayın" önerisinde bulundu. Buyurun, önce videonun hemen başında yaşanan o konuşmayı beraber dinleyelim.
Sonra da tepkilere bakalım. 👇️
👇️
👇️ Siz ne düşünüyorsunuz?
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
