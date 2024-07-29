Cem Yılmaz Duyurmuştu: 20 Yıl Sonra Gelen GORA 4 GORA'da Sevindiren Gelişme!
Cem Yılmaz Duyurmuştu: 20 Yıl Sonra Gelen GORA 4 GORA'da Sevindiren Gelişme!
Dünyalı dostum, tam olarak anlamadın galiba? 20 yıl sonra G.O.R.A.'nın devam filmi kesin olarak geliyor! Netflix'te yayınlanacak GORA 4 GORA ile ilgili Cem Yılmaz'dan paylaşım geldi.
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Komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Cem Yılmaz'dan yeni bir film haberi almayı beklemiyorduk açıkçası.
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Ama tam da "İnan hiç beklemediğin anda gerçekleşiyor kuzum" şeklinde geçtiğimiz mayıs ayında harika bir haber paylaşmıştı bizlerle.
Serinin ilk filmi G.O.R.A.'nın üzerinden tam da 20 yıl geçmişken devam filmi olan GORA 4 GORA'nın geleceğini hepimize müjdelemişti.
Ünlü komedyen, yaptığı paylaşımla GORA 4 GORA filminde de Ozan Güven'in rol alacağını duyurmuş oldu!
Hayırlı olsun diyelim mi?
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