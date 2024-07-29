Ebrar Karakurt Hollanda Maçının Ardından Ersoy'un Babaannesini Unutmadı!
Ebrar Karakurt Hollanda Maçının Ardından Ersoy'un Babaannesini Unutmadı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'te Hollanda'yı mağlup ettiği maçın ardından Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla gündem oldu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki ilk maçında 2-0 geriye düştüğü mücadelede Hollanda’yı 3-2 mağlup etti.
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Filenin Sultanları, maç sonunda büyük coşku yaşadı.
Galibiyette önemli rol oynayan oyuncumuz Ebrar Karakurt, zafer sonrası eğlenceli bir paylaşım yaptı.
24 yaşındaki yıldız, Gibi dizisine atıfta bulundu. Paylaşımında "Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı" ifadelerini kullandı.
Dizide Ersoy karakterine hayat veren Ahmet Kürşat Öçalan, teşekkür dileklerini Ebrar Karakurt’a iletti.
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Ardından da Ebrar'ın paylaşımını alıntılayarak "madalyamı geri ver yükleniyor" dedi. 😂
"Erasmusla Gelen Yamyam" adlı bölümde Hollanda'dan Türkiye'ye gelen bir öğrenci, Ersoy 'un babaannesini yemişti.
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