Hollanda Karşısında Tarihi Geri Dönüşe İmza Atan Filenin Sultanları'na Gelen Tepkiler!

Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk mücadelesini Hollanda karşısında veren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yıllar geçse de hafızlardan silinmeyecek bir galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, rakibini 3-2 ile geçti. 2-0 geriye düşülmesine rağmen ortaya konulan performans voleybolseverlerden tam not aldı.