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Hollanda Karşısında Tarihi Geri Dönüşe İmza Atan Filenin Sultanları'na Gelen Tepkiler!

Hollanda Karşısında Tarihi Geri Dönüşe İmza Atan Filenin Sultanları'na Gelen Tepkiler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 13:03

Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk mücadelesini Hollanda karşısında veren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yıllar geçse de hafızlardan silinmeyecek bir galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, rakibini 3-2 ile geçti. 2-0 geriye düşülmesine rağmen ortaya konulan performans voleybolseverlerden tam not aldı.

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Filenin Sultanları, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Milliler, ilk iki seti 19-25 kaybettiği maçtan galibiyet çıkarmayı bildi. Üçüncü ve dördüncü seti 25-22 ile kazanan ay-yıldızlılar, final setinde de rakibini 15-13'le geçti ve parkeden sevinçle ayrıldı.

Milliler, ilk iki seti 19-25 kaybettiği maçtan galibiyet çıkarmayı bildi. Üçüncü ve dördüncü seti 25-22 ile kazanan ay-yıldızlılar, final setinde de rakibini 15-13'le geçti ve parkeden sevinçle ayrıldı.

Sporcularımızın pes etmemesi, maçı takip edenlerden büyük alkış topladı. 👇

Sporcularımızın pes etmemesi, maçı takip edenlerden büyük alkış topladı. 👇
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