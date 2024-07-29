Dilber Dansına Fena Tutulmuştu: Popstar Mehtap'ın Bir Dizide Rol Alacağı Ortaya Çıktı!
Dilber Dansına Fena Tutulmuştu: Popstar Mehtap'ın Bir Dizide Rol Alacağı Ortaya Çıktı!
Bir dönem katıldığı Popstar Alaturka yarışmasıyla sesinden söz ettiren ve dönemin en popüler isimlerinden olan Mehtap Yılmaz'ın bir dizide rol alacağı ortaya çıktı.
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Popstar Alaturka'ya katılan ve büyük beğeni toplayan Mehtap Yılmaz, döneminin en popüler isimlerinden biri olmuştu.
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Program sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ekranlardan uzak kalmıştı.
Geçtiğimiz yıl İnci Taneleri ile popüler olan Dilber dansına verip veriştiren Popstar Mehtap, bu yergileriyle yeniden gündeme gelmişti.
Mehtap Yılmaz'ın 'Aşk, Evlilik, Nefret' adlı dizide rol alacağı ortaya çıktı!
Yılmaz dizi setinden yaptığı paylaşıma "Harika bir dizi geliyor. Benim dışımda çok sürpriz oyuncular olacak" notunu yazmayı ihmal etmedi.
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