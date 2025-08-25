onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gelişmeler Bitmiyor: Sultan Orhan Kadrosuna İki Oyuncu Daha Dahil Oldu!

Gelişmeler Bitmiyor: Sultan Orhan Kadrosuna İki Oyuncu Daha Dahil Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.08.2025 - 08:58

ATV ekranlarında yeni sezona hazırlanan Sultan Orhan dizisi, son günlerde önemli değişikliklerle gündemde. Projeye katılan yeni karakterler, hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyacak. Yapım ekibi, seyircinin alıştığı tarihi atmosferi yeni yüzlerle daha da güçlendirmeyi planlıyor. Kadroya eklenen isimlerle birlikte karakterler arasındaki ilişkiler yeniden şekillenecek. Bu gelişme, dizinin yeni dönemine dair beklentileri artırmış durumda.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bozdağ Film imzalı Sultan Orhan dizisi, son günlerde kadroya eklenen yeni karakterlerle dikkat çekiyor.

Bozdağ Film imzalı Sultan Orhan dizisi, son günlerde kadroya eklenen yeni karakterlerle dikkat çekiyor.

Yeni dönemde seyirci sadece taht mücadelelerini değil, farklı kişiliklerin yarattığı çatışmaları da izleyeceğiz. Dizinin kadrosuna yapılan bu eklemeler, gelecek sezonun en çok konuşulacak gelişmeleri arasında yerini alıyor. Yeni karakterlerin yarattığı heyecan, şimdiden sosyal medyada da geniş yankı bulmuş durumda.

Usta aktör Burak Sergen, yapımın kadrosuna resmi olarak dahil edildi.

Usta aktör Burak Sergen, yapımın kadrosuna resmi olarak dahil edildi.

Proje, Eylül başında sete çıkmayı planlıyor; şu anda Onur Bay ve Anıl İlter gibi isimlerle görüşmeler sürüyor.  Daha önce dizide yer alacağı açıklanan Barış Falay, Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal ve Bennu Yıldırımlar gibi oyuncularla kadro epey güçlendi.

İpek Arkan ise dizide Fatma Hatun rolüyle seyirciyle buluşacak.

İpek Arkan ise dizide Fatma Hatun rolüyle seyirciyle buluşacak.

Dizi, hem tarihi atmosferi hem de güçlü oyuncu performanslarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın