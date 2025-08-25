Gelişmeler Bitmiyor: Sultan Orhan Kadrosuna İki Oyuncu Daha Dahil Oldu!
ATV ekranlarında yeni sezona hazırlanan Sultan Orhan dizisi, son günlerde önemli değişikliklerle gündemde. Projeye katılan yeni karakterler, hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyacak. Yapım ekibi, seyircinin alıştığı tarihi atmosferi yeni yüzlerle daha da güçlendirmeyi planlıyor. Kadroya eklenen isimlerle birlikte karakterler arasındaki ilişkiler yeniden şekillenecek. Bu gelişme, dizinin yeni dönemine dair beklentileri artırmış durumda.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Bozdağ Film imzalı Sultan Orhan dizisi, son günlerde kadroya eklenen yeni karakterlerle dikkat çekiyor.
Usta aktör Burak Sergen, yapımın kadrosuna resmi olarak dahil edildi.
İpek Arkan ise dizide Fatma Hatun rolüyle seyirciyle buluşacak.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
