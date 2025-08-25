Gelişmeler Bitmiyor: Sultan Orhan Kadrosuna İki Oyuncu Daha Dahil Oldu!

Yeni dönemde seyirci sadece taht mücadelelerini değil, farklı kişiliklerin yarattığı çatışmaları da izleyeceğiz. Dizinin kadrosuna yapılan bu eklemeler, gelecek sezonun en çok konuşulacak gelişmeleri arasında yerini alıyor. Yeni karakterlerin yarattığı heyecan, şimdiden sosyal medyada da geniş yankı bulmuş durumda.