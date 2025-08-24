onedio
Kısmetse Olur Cansel, Yapay Zekayla Seslendirdiği Şarkılarla Plaj Partisinde Sahne Aldı: 1 Saati 150 Bin TL!

Kısmetse Olur
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.08.2025 - 17:12

Kısmetse Olur ile tanıdığımız Cansel Ayanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük bir takipçi kitlesi elde etmeyi başardı. Şarkıcılığa soyunan fenomen yarışmacı bir plaj partisinde sahne aldı. Mega Mag'ın iddiasına göre şarkılarında yapay zekadan destek alan Cansel 1 saat için 150 bin TL ücret aldı.

Kısmetse Olur Cansel, bir plaj partisinde sahne aldı. Cansel'in bu partiden saatlik 150 bin TL aldığı iddia edildi.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ile tanıdığımız Cansel Ayanoğlu, sosyal medya fenomenliğinin ardından şarkıcı olmaya karar vermişti.

Özellikle burnu ile ilgili açıklamalarla tanıdığımız Cansel, temmuz ayında bir plaj partisinde sahne aldığı öğrenildi. Cansel'in bu konserden saatlik 150 bin TL aldığı iddia edildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
