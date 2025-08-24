Kısmetse Olur Cansel, Yapay Zekayla Seslendirdiği Şarkılarla Plaj Partisinde Sahne Aldı: 1 Saati 150 Bin TL!
Kısmetse Olur ile tanıdığımız Cansel Ayanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük bir takipçi kitlesi elde etmeyi başardı. Şarkıcılığa soyunan fenomen yarışmacı bir plaj partisinde sahne aldı. Mega Mag'ın iddiasına göre şarkılarında yapay zekadan destek alan Cansel 1 saat için 150 bin TL ücret aldı.
Kaynak: Mega Mag
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ile tanıdığımız Cansel Ayanoğlu, sosyal medya fenomenliğinin ardından şarkıcı olmaya karar vermişti.
