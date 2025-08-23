Popüler Diziden Ayrılan Oyuncu, Taşacak Ha Deniz Kadrosuna Katıldı

Televizyon dünyasında dikkat çeken gelişmeler bitmek bilmiyor. Son dönemde beğeni kazanan genç bir oyuncu, yeni projesiyle ekranlara dönüyor. Önceki dizisi Sahipsizler ile adını duyuran oyuncu, Taşacak Ha Bu Deniz’in kadrosuna katıldı. İzleyiciler, onun nasıl bir rolle karşımıza çıkacağını şimdiden merak ediyor. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı.

Kaynak: Birsen Altuntaş