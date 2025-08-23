onedio
Popüler Diziden Ayrılan Oyuncu, Taşacak Ha Deniz Kadrosuna Katıldı

Popüler Diziden Ayrılan Oyuncu, Taşacak Ha Deniz Kadrosuna Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
24.08.2025 - 00:34

Televizyon dünyasında dikkat çeken gelişmeler bitmek bilmiyor. Son dönemde beğeni kazanan genç bir oyuncu, yeni projesiyle ekranlara dönüyor. Önceki dizisi Sahipsizler ile adını duyuran oyuncu, Taşacak Ha Bu Deniz’in kadrosuna katıldı. İzleyiciler, onun nasıl bir rolle karşımıza çıkacağını şimdiden merak ediyor. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Dizi, Karadeniz’in zorlu coğrafyasında, düşman iki aile olan Furtuna ve Koçari’nin kaderini ekranlara taşıyacak.

Dizide Adil Koçari karakterini Ulaş Tuna Astepe, Esme Furtuna’yı Deniz Baysal, Oruç Furtuna’yı Burak Yörük, Eleni’yi Ava Yaman ve “Ğezep” isimli karakteri ise Onur Dilber oynayacak.

Sahipsizler dizisinde başarılı performansıyla adından söz ettiren Ali Öner de kadroya katıldı.

Daha önce Sahipsizler dizisinde izlediğimiz genç oyuncu, bu kez farklı bir yapımla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Taşacak Ha Bu Deniz’de Gökhan karakterine hayat verecek. Başarılı performansıyla dikkat çeken Öner’in haberi, diziseverler arasında heyecan yarattı.

