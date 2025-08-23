onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Cennetin Çocukları Dizisinde Özgü Kaya’nın Anne ve Babası Olacak İsimler Belli Oldu!

Cennetin Çocukları Dizisinde Özgü Kaya’nın Anne ve Babası Olacak İsimler Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.08.2025 - 19:27

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Cennetin Çocukları dizisi için gelişmeler devam ediyor. İsmail Hacıoğlu, Melisa Şenolsun ve Özgü Kaya’nın başrolündeki dizi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımları yayınlanan diziye iki isim daha dahil oldu. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk tanıtım ve ikinci tanıtım yayınlandığı gibi etkileşimlerle buluştu.

İlk tanıtım ve ikinci tanıtım yayınlandığı gibi etkileşimlerle buluştu.

Yeni sezonun iddialı işlerinden olan Cennetin Çocukları’nda birçok ünlü oyuncu bir araya gelecek. Usta kadrosuyla birlikte daha da heyecan yarattığı bir gerçek. Dizide İsmail Hacıoğlu Büyük İskender karakterine hayat verecek ve olaylar onun çevresinde gelişecek.

Özgü Kaya da Büyük İskender’in yeni aşkı Gönül’e hayat verecekti.

Özgü Kaya da Büyük İskender’in yeni aşkı Gönül’e hayat verecekti.

Özgü Kaya’nın dizideki anne ve babası için imzalar atıldı. Alper Türedi ve Yeşim Gül partner olarak izleyici karşısına çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın