Cennetin Çocukları Dizisinde Özgü Kaya’nın Anne ve Babası Olacak İsimler Belli Oldu!
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Cennetin Çocukları dizisi için gelişmeler devam ediyor. İsmail Hacıoğlu, Melisa Şenolsun ve Özgü Kaya’nın başrolündeki dizi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımları yayınlanan diziye iki isim daha dahil oldu. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
İlk tanıtım ve ikinci tanıtım yayınlandığı gibi etkileşimlerle buluştu.
Özgü Kaya da Büyük İskender’in yeni aşkı Gönül’e hayat verecekti.
