Cennetin Çocukları Dizisinde Özgü Kaya’nın Anne ve Babası Olacak İsimler Belli Oldu!

Yeni sezonun iddialı işlerinden olan Cennetin Çocukları’nda birçok ünlü oyuncu bir araya gelecek. Usta kadrosuyla birlikte daha da heyecan yarattığı bir gerçek. Dizide İsmail Hacıoğlu Büyük İskender karakterine hayat verecek ve olaylar onun çevresinde gelişecek.