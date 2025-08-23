Gözümüz Aydın! Kızılcık Şerbeti’nin 4. Sezon Çekimleri Başladı: Setten İlk Kareler Beğeni Topladı
Yalnızca Doğa ve Fatih’in değil, her karakterin başrol olduğu Kızılcık Şerbeti nihayet sete çıktı! Dizinin 3. sezon finalinden son sahneler epey merak uyandırmıştı. Diziseverler bir an önce 4. sezonun yayınlanmasını beklerken müjdeli haber geldi ve çekimler başladı. Yapım, ilk set gününden paylaşım yapmayı da es geçmedi. Gelin detaylara geçelim!
Mustafa karakterinin akli dengesini kaybetmesiyle gerilim dolu sahneler izlemiştik.
Setten ilk görüntüler de Kıvılcım ve Ömer çiftinden geldi.
Bakalım gelişmeler ne yönde olacak?
