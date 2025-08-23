onedio
Gözümüz Aydın! Kızılcık Şerbeti’nin 4. Sezon Çekimleri Başladı: Setten İlk Kareler Beğeni Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.08.2025 - 17:51

Yalnızca Doğa ve Fatih’in değil, her karakterin başrol olduğu Kızılcık Şerbeti nihayet sete çıktı! Dizinin 3. sezon finalinden son sahneler epey merak uyandırmıştı. Diziseverler bir an önce 4. sezonun yayınlanmasını beklerken müjdeli haber geldi ve çekimler başladı. Yapım, ilk set gününden paylaşım yapmayı da es geçmedi. Gelin detaylara geçelim!

Mustafa karakterinin akli dengesini kaybetmesiyle gerilim dolu sahneler izlemiştik.

Kızılcık Şerbeti’nde kaos eksik olmuyor zaten biliyorsunuz ki. Herkesin beyazlar içinde olduğu o partide yaşanan kabus, seyirciye “şimdi ne olacak?” dedirtmişti. Dizinin hayran kitlesi dört gözle yeni sezonun ekranlara gelmesini bekliyor!

Setten ilk görüntüler de Kıvılcım ve Ömer çiftinden geldi.

Bahsettiğimiz üzere dizide yalnızca Doğa ve Fatih değil herkes başrolde, herkesin merak uyandıran bir hikayesi var. Kıvılcım ve Ömeri de yeni sezonda hayatlarında yeni bir başlangıç yaparken izleyeceğiz.

Bakalım gelişmeler ne yönde olacak?

Bol aşklı, bol kaoslu bir sezon daha geliyor!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
